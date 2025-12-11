吳建豪暴瘦20公斤成骷髏人！她巧遇本尊曬合照揭真相

吳建豪疑似暴瘦20公斤，讓外界擔憂不已。（圖／陳俊吉攝）

F4成員吳建豪，日前曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已。由於傳出暴瘦20公斤，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，即便他澄清做出說明，粉絲們依舊相當憂心。曾是《女人我最大》班底的陳薇曬出兩人合照，掛保證強調吳建豪狀態相當好。

吳建豪日前曬出在電梯內的自拍照，雖然整體裝扮相當有型，不過鍛鍊出來的結實肌肉全都消失，不僅身材變得骨瘦如材，雙頰更是直接凹陷，外貌看起來蒼老不少。對此，吳建豪道出原因：「瘦了還挺明顯，加上拍攝角度和死亡頂光」，依舊讓所有人半信半疑，事後，他在微博曬出影片澄清，無奈重申：「真的有瘦這麼多嗎？！自拍角度害的」。

陳薇曬出與吳建豪自拍照，確認他狀態十分健康。（圖／weiweionlygod instagram）

曾身為《女人我最大》班底的陳薇，昨(10日)在Instagram曬出跟吳建豪兩人的合照，接著幽默表示：「巧遇了建豪同學，確認了狀態十分健康，沒有這麼瘦」，相當跟得上新聞議題。照片中，吳建豪身穿黑T搭配金色項鍊，對著鏡頭露出一抹微笑，雖然略顯消瘦，不過氣色相當好，與先前暴瘦模樣相差甚遠，這讓陳薇忍不住吐槽吳建豪：「單純的不會自拍」。

五月天主唱阿信日前開直播與粉絲互動時，吳建豪驚喜現身，當他談到F3再度合體的心情時，阿信頗為自責表示希望不會辜負到他們，只見吳建豪立刻笑著打斷阿信說話：「Stop, shut up, no way, no way！（別這樣、別說了、不可能啦！）我才是要加油的！我要唱你寫的歌，你的歌也不簡單耶」，暖心反應立刻緩和當下氣氛。

吳建豪暴瘦模樣曝光。(圖／微博）

