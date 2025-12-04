吳建豪暴瘦20公斤「脫相」？ 本人疑惑發聲：我不及格

歌手吳建豪近日因體重暴瘦20公斤而引發外界關注，多張自拍照顯示他臉頰凹陷、消風一大圈，甚至被網友指出「瘦到脫相」、「變老頭子」。對此，吳建豪本人透過社群媒體發聲，表示這是拍照角度的問題，並坦言自己「自拍技術不及格」。營養師林世航分析，急速減重可能導致水分流失過多，使人看起來面容憔悴，加上疲憊狀態也會影響外觀，使老態浮現。

吳建豪在社群平台上分享的自拍照引起網友熱議。照片中，他戴著黑帽、背心搭配長褲，雖然露出結實肌肉，但對著電梯鏡子自拍時，臉頰卻明顯凹陷。另一張照片更清楚顯示他的脖子過於纖細，整體看來消瘦許多。就在他才傳出可能以F3身分回歸，並籌備巡演之際，吳建豪卻因為「暴瘦」成為焦點，據傳體重減輕了20公斤，讓不少網友直呼他「瘦到脫相」，甚至直言「怎變老頭子」。

面對外界質疑，吳建豪親自在社群媒體上發布影片回應。影片中，他微微側頭，從不同角度看向鏡頭，檢查自己的側臉輪廓，並疑惑地反問「真的有瘦這麼多嗎？！」。他表示這是拍照角度惹的禍，強調「自拍技術很重要！！」，並坦言自己在這方面「很明顯不及格」。

營養師林世航解釋，減肥過程中應避免使用極端方式，如攝取極低熱量或採用生酮飲食法，這些方法可能導致不健康的減重效果。他建議採取均衡的飲食方式進行減重較為適當。林世航分析，吳建豪可能是因為急速減重，導致水分流失過多，才會看起來面容憔悴。此外，狀態疲憊也會影響外觀，使老態浮現。

值得注意的是，吳建豪一向以自律著稱，有人推測他可能是為了即將到來的演唱會而調整至極低體脂狀態。金曲歌王呂士軒近日也與吳建豪合拍影片，直呼「誰說你瘦了？」。在影片中，吳建豪本人大秀肌肉，氣色和狀態都比照片中好上許多。

