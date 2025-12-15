吳建豪曝近照怵目驚心！鬆口「人格分裂」周杰倫出手了

吳建豪近日為演唱會積極準備。翻攝vannesswu IG

吳建豪近期為演唱會全力備戰，一舉一動引發粉絲關注。他日前在社群平台曬出一張電梯自拍照，因身形明顯消瘦掀起熱議，健康狀況讓外界相當擔憂。他為此透過與五月天主唱阿信的直播，秀出結實壯碩的手臂肌肉，強調自己狀態良好、身體相當健康。未料他近日又分享手指磨破的照片，傷口怵目驚心。

為了迎接即將到來的上海演唱會，吳建豪不僅密集練團，也投入大量時間苦練吉他。他昨（14日）在IG限時動態分享練習成果，曝光疑似因長時間彈奏吉他導致手指磨破的照片，傷口狀況嚴重。即便如此，他仍在貼文中寫下「Gotta give it your all（一定要全力以赴）」，展現對舞台與表演的高度投入與敬業精神，讓粉絲心疼又佩服。

吳建豪今再度更新社群動態，曬出自己劈一字馬的照片，並以英文幽默形容「演唱會準備讓我覺得人格分裂」，透露高強度訓練帶來的身心壓力。貼文曝光後，立即湧入大批粉絲留言替他加油打氣，希望他在全力衝刺之餘也能注意身體狀況。

另一方面，備受期待的F4全新巡演也正式進入倒數。言承旭、吳建豪、周渝民攜手五月天阿信，將於12月19至22日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，共5萬張門票開賣隨即全數售罄，人氣依舊不減。而天王周杰倫也在IG連發兩則限時動態，為演唱會宣傳打氣，寫下「上海的朋友，19號記得去感受一下」、「19～22」，展現義氣相挺的一面。

阿信加入F3將於這個月舉辦全新巡演。翻攝ashin_ig IG



