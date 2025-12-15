吳建豪曬「手指傷勢照」嚇壞粉絲！周杰倫暖心出手了

娛樂中心／楊佩怡報導

F4今（2025）年在五月天舉辦的大巨蛋演唱會上驚喜同台，之後也受邀到上海場擔任嘉賓；不過成員朱孝天慘遭排除巡演，F4慘變F3獲得外界關注外，轉往中國發展的47歲成員吳建豪，更是被爆出暴瘦20公斤，健康狀況令粉絲擔心不已，針對此消息，吳建豪則在直播中秀出大肌肉，向粉絲喊話自己很健康。不過近日他在IG上傳手指傷勢照，讓粉絲更是心疼不已，連周杰倫都暖心出手了。





吳建豪在IG曬出手指苦練吉他導致破皮、龜裂的畫面。

吳建豪在IG曬出手指苦練吉他導致破皮、龜裂的畫面。（圖／翻攝自吳建豪IG）

日前才在直播中澄清自己身體很健康的吳建豪，昨（14）日他在IG限動曬出一張手指破皮照，畫面中可見，用於按壓琴弦的手指指腹部位，皮膚有明顯的乾燥、磨損和輕微脫皮現象；部分指甲邊緣和指腹皮膚有受傷或開裂的痕跡。圖片下方的文字寫著 「Gotta give it your all（必須全力以赴）」，表達了吳建豪刻苦練習吉他、投入巨大努力和對音樂的熱情的情境。照片曝光後，讓一票粉絲心疼不已。就連周杰倫也暖心出手，只見他分享吳建豪的貼文到IG限動，幫忙宣傳F3與阿信在上海合開的演唱會，周杰倫寫下「上海的朋友，19號記得去感受一下」，義氣相挺。

周杰倫在IG幫F3和阿信宣傳上海演唱會。

周杰倫在IG幫F3和阿信宣傳上海演唱會。（圖／翻攝自周杰倫IG）

事實上，吳建豪先前透過中國社群平台曬出一張電梯自拍照，他的臉部顯得格外消瘦，讓不少粉絲擔心他是否為了減脂暴瘦，進而影響健康，還有網友酸他「變得尖嘴猴腮」，甚至有傳言傳出他暴瘦20公斤，體重僅剩50公斤。針對傳聞，吳建豪則先曬出自拍影片，無奈寫下「自拍技術很重要，很明顯我不及格」，並反問大家「真的有瘦這麼多嗎」。此外，他也在五月天阿信的直播露臉，挽起袖子並露出健身肌肉，表示自己很健康，要外界不要擔心，似乎是在間接打臉暴瘦20公斤的謠言。

吳建豪曬出電梯自拍照，卻被傳出暴瘦20公斤的消息，引發網友擔心。

吳建豪曬出電梯自拍照，卻被傳出暴瘦20公斤的消息，引發網友擔心。（圖／翻攝自小紅書@吳建豪）

吳建豪（下）日前現身阿信（上）直播並秀出肌肉強調自己很健康。

吳建豪（下）日前現身阿信（上）直播並秀出肌肉強調自己很健康。（圖／翻攝自IG@阿信）

