吳建豪牽線！周渝民45歲生日揭喜訊 《007》場景帥氣現手畫下夢中女神

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周渝民在〈Tell Me Why〉MV中化身為雕刻家， 為求真實用碳筆弄髒雙手。相信音樂提供

周渝民今（9日）歡慶45歲生日，日前在30日演唱會上，言承旭、吳建豪、阿信邀全場齊唱〈生日快樂歌〉，提前為6月9日生日的周渝民慶生！同時周渝民也選在生日當天推出全新單曲〈Tell Me Why〉，講述男孩跟女孩從相遇、相處到體會的過程。這首歌是由好友吳建豪牽線而成，他聽到朋友創作了這首歌，發現與周渝民非常契合而強力推薦！

周渝民繼新歌〈誰給我的勇氣You Are My Courage〉登上KKBOX 即時榜冠軍、MTV TOP 10 金榜蟬聯冠軍，以及 YouTube5天破千萬點擊後，再推出〈Tell Me Why〉，這兩首新歌正是《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會、周渝民個人solo舞台演出的歌曲。

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言承旭、吳建豪與阿信為周渝民慶生。相信音樂提供

隱去前奏全程由歌聲領航 周渝民坦言有孤獨感

這首歌曲必須精準掌握極高的演唱密度與換氣點，對周渝民來說是一場純粹且嚴苛的挑戰。周渝民表示：「唱這首歌的前、中到後，我自己的心境是不一樣的，一點點孤獨感，從中找到愛的本質是什麼。」

〈Tell Me Why〉MV遠赴義大利古城馬特拉取景，該地同時也是電影《007：生死交戰》經典場景。周渝民在MV化身石雕家，在湖中看見一位女孩，當他一直追隨那女孩時，她卻消失不見，醒來發現只是一場夢。

周渝民〈Tell Me Why〉MV遠赴義大利古城馬特拉取景，同時也是電影《007：生死交戰》經典場景。相信音樂提供

義大利古城化身石雕刻家 碳筆摸地板弄髒雙手

為了把夢中的女神留住，他親手把女孩畫下並著手雕刻。身為專業演員的周渝民，為了真實演出石雕家一角，他以碳筆畫髒自己的手，並以手摸地板把雙手弄髒，相當注重細節。

周渝民歌唱下足苦功 ，在〈Tell Me Why〉需要掌握演唱密度與換氣點。相信音樂提供

言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信演唱會《F✦FOREVER恆星之城》繼續巡迴行程，6月27日將前往菲律賓Philippine Arena，8月1、2日泰國Impact Arena，8月7、8日馬來西亞Unifi Arena，8月15、16日新加坡Singapore Indoor Stadium。詳情請洽相信音樂網站



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