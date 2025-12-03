吳建豪疑暴瘦20公斤！電梯自拍嚇壞粉絲 本尊曬新影片回應了

吳建豪瘦身有成，但一張在電梯的自拍照卻讓粉絲憂心他是否身體出問題。（翻攝自吳建豪微博）

47歲的F4成員吳建豪，將於12月與團員在上海展開合體巡演。然而近日有網友發現，他上傳的一張電梯自拍照看起來「暴瘦」，甚至被懷疑可能瘦了20公斤，掀起粉絲擔憂。面對外界討論，吳建豪今（3日）親自拍片回應，要大家不用擔心，還自嘲「自拍技術很明顯不及格」。

吳建豪真的暴瘦了嗎？

吳建豪自拍照讓粉絲憂心，他是否瘦過頭。（翻攝自微博）

吳建豪靠著運動和飲控，完全看不出已經快50歲，身材精實、臉龐緊緻。不過，日前吳建豪在曬出一張他在電梯的自拍照，戴著毛帽、透明框眼鏡，身穿白衣搭配深色長褲，相當有型。不過更引起粉絲注意的是，他微微凹陷的臉頰。

太瘦了是不是身體出狀況？

不少網友就憂心他是否身體出問題，「都認不出這是吳建豪了，減肥要有個過程，要有個度，暴瘦只會拖累運勢，不能帶給自己好運。」其他網友也紛紛留言，「瘦的好嚇人」「這種太瘦了…」「瘦得太過了，面相都變了。」

吳建豪幽默回：真的有瘦那麼多嗎？

吳建豪自嘲只是拍照技術不太好。（翻攝自吳建豪微博）

對此，吳建豪今（3日）在微博曬出一段自拍片，只見他對著鏡頭左右查看自己的臉，還故意做出俏皮表情、挑眉搞怪，並在影片中寫下：「真的有瘦那麼多嗎？！」並笑說，他知道自拍角度很重要，「很明顯我不及格。」

