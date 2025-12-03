吳建豪瘦到脫相！臉頰凹得超明顯 網看傻了：怎麼突然變老頭

吳建豪以前臉型較方正（左圖），現在瘦到變尖（右圖）。翻攝吳建豪臉書、微博



F4巡演將於12月在上海舉行，吳建豪近日PO出自拍照，被發現瘦了許多，臉頰明顯凹陷，身形也小了好多號，網友看了驚呼「怎麼突然變老頭兒了」、「脫相了這是」。

47歲的吳建豪向來自律，為保持精實身材，除了有運動習慣，飲食也以水煮蛋、青菜、雞胸肉為主，且不碰手搖飲等含糖飲料。

只是他30日在IG限時動態發的電梯自拍照，打扮簡約的他，看得出來明顯消瘦。2日他再曬另一張電梯自拍照，這次換上背心遛狗，秀出依舊結實的臂肌、胸肌，但瘦削臉頰仍引起討論。

吳建豪身形依舊健美，但臉蛋瘦削，讓網友看了十分吃驚。翻攝微博

網友說，「别再瘦了，臉部很顯老」、「太瘦不好看，干巴巴」、「吳建豪這是經歷了什麽？瘦身堪比換頭術啊」、「是因為拍戲需要嗎？ 否則真不覺得這麽瘦好看啊」、「像個骷髏一樣，有點可怕」、「人太瘦了，就會特別顯老」，還有人乍看之下，以為是68歲的中國演員葛優，紛紛勸他多吃點、注意健康。

中國男演員葛優。取自百度百科

