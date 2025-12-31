吳建豪相隔3年推新輯 「奪命三搖」粉絲暴動

吳建豪推出新專輯《Dance Until We Die》。（圖／相信音樂提供）

2025年底對吳建豪而言是格外充滿爆發力且又極具精彩的時刻，在《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會精彩演出好評如潮，醞釀三年的全新專輯《Dance Until We Die》也終於在大家引頸期盼下與歌迷見面。日前未來感十足的專輯前導影片一釋出，吸引各地歌迷留言狂讚，率先上線的〈Ur The Reason〉迅速登上音樂平台即時榜冠軍，。

吳建豪日前在《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會帶來六首全新創作歌曲〈Dance Until We Die〉、〈Save me〉、〈Ur The Reason〉、〈Peace by piece〉、〈傑作〉、〈Pray〉，全新創作的個人solo秀演出，讓人感受到他全方面的舞台魅力，其中〈傑作〉一曲中，他抱著吉他大幅度扭動腰臀的舞蹈動作，引爆全場尖叫聲浪，極度考驗核心與腰腹力量，更被歌迷封為「奪命三搖」，直接搖進人心。

吳建豪扭腰擺臀被稱為「奪命三搖」。（圖／相信音樂提供）

新專輯風格橫跨70、80 年代的復古電影配樂、Daft Punk與 Prince的實驗律動，乃至Two-step beat的摩登節拍。整張專輯紀錄著生命場域的高低起伏，藏著生活的甜美，也爆發出生動的生命力。在曲序編排上，吳建豪捨棄了繁瑣教條，建議聽眾隨心播放，因為不需排序，不必設限，讓旋律自然滲透進生命日常。

