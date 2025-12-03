吳建豪突暴瘦！雙頰凹陷、骨頭突出 本人親發聲：自拍技術不合格

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

F4今年7月於五月天演唱會上合體，掀起粉絲回憶殺，12月也即將於上海舉辦巡演，但成員吳建豪卻被發現暴瘦到鏈夾凹陷。因此有傳聞指出他在幾個月內減重20公斤，對此，他親自發出影片回應，認為是自拍角度的問題。

吳建豪暴瘦，雙頰凹陷。（圖／翻攝自微博）

從吳建豪分享的一張電梯對鏡自拍照中，可見他穿著白色上衣搭配深色長褲，身形消瘦，雙頰明顯凹陷，骨頭突出，對比過往結實的模樣有些落差。其實吳建豪對於飲食控管相當嚴格，為維持體態，經常只吃水煮餐或雞胸肉等原型食物，也不喝手搖飲。如今看到他暴瘦模樣，粉絲見狀也相當擔心他，「吳建豪這是經歷了什麽？瘦身堪比換頭術啊」、「我天吶，太瘦了，都脫相了！」

面對網友討論，吳建豪認為是自拍角度問題。（圖／翻攝自吳建豪微博）

面對網友的討論，吳建豪在今（3）日稍早於微博發出自拍影片，片中他不時以不同角度看向鏡頭，仔細檢查自己的臉，字幕則寫下：「真的有瘦這麼多嗎？！」隨後他表示，應該是自拍角度的為問題，才會顯得自己看起來過瘦，直呼：「自拍技術很重要！！很明顯我不及格。」最後附上一個哭笑不得的表情符號。





