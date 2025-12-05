吳建豪自拍暴瘦！呂士軒怒喊：哪裡瘦了

▲吳建豪（右）日前PO自拍遭疑暴瘦，曬影片自嘲技術不及格，而好友金曲歌王呂士軒（左）也被問到吳建豪狀況，直接秀出最新合拍影片怒喊：「哪裡瘦了？」（圖／呂士軒IG@troutfresh）

[NOWnews今日新聞] 47歲男團F4成員吳建豪日前因上傳自拍照，被說暴瘦到脫相，還有人直呼「瘦到變老頭」，讓不少粉絲擔心他的健康狀況，對此，吳建豪也在3日拍短影音回應，自嘲是拍照技術不及格。而畫面中只見他依然健壯，跟暴瘦模樣差很多。不料吳建豪的暴瘦討論還影響到金曲歌王呂士軒，讓他只好曬出跟吳建豪最新合拍影片，吳建豪還大露結實手臂肌肉，讓他忍不住笑問：「哪裡瘦了？」

吳建豪澄清暴瘦20公斤的傳聞後，呂士軒發文透露一早醒來就有很多人傳訊息問他「吳建豪還好嗎？」讓他只好直接用影片統一回覆。影片中，呂士軒瘋狂問身後吳建豪「誰說你瘦了？誰說的？誰說的？哪裡瘦了？到底哪裡瘦了？」還邀請大家到他的演唱會現場看吳建豪有沒有瘦。而吳建豪則在後面不斷擺出多個姿勢，大秀肌肉。

▲吳建豪（如圖）在呂士軒影片中大秀肌肉，證明自己沒有暴瘦。（圖／呂士軒IG@troutfresh）

吳建豪、呂士軒互動引熱議 粉絲驚呼：超壯

兩人的可愛互動也讓粉絲笑翻，並大讚吳建豪的顏值與身材，「好好笑好帥」、「壯的跟牛一樣呀」、「超扯壯」、「精壯結實」等。看來真的是吳建豪拍攝技術不及格，才會導致照片看起來像暴瘦。

吳建豪自拍照雙頰凹陷 拍影片澄清：技術不及格

吳建豪在上個月30日於IG限時動態上傳一張電梯自拍照，可見他一身簡約時尚的打扮，看起來相當俐落帥氣，不過嚇人的是雙頰明顯往內凹，兩邊顴骨突起，上半身的肌肉還疑似消失，被網友形容撞臉大陸影帝葛優、台灣男星張兆志，同時懷疑吳建豪是否身體狀況亮紅燈，體重才會突然驟減。

針對外界疑慮，吳建豪本人在3日下午於微博釋出一段短影音，妝髮完整的拿著手機自拍，對鏡頭擠眉弄眼，氣色比引發議論的照片好很多，配文還以狐疑的語氣問大家：「真的有瘦這麼多嗎？」並寫下「自拍技術很重要！！（很明顯我不及格）」配上哭笑不得的表情符號，這也讓粉絲稍稍放心，不過有人則把禍首歸咎於電梯的光線和取鏡角度，喊話「以後不要死亡頂光自拍！」

