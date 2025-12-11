吳建豪自拍照挨轟「像老頭」 陳薇出面打臉：角度問題！

吳建豪自拍照（左）雙頰略顯消瘦，引發網友熱議「是否暴瘦20公斤」，藝人陳薇巧遇吳建豪，曬出合照親自證實「本人狀態健康無異」。（圖／翻攝自小紅書、IG）

男星吳建豪（Vanness）近日因一張自拍照引發外界高度關注。照片中他臉部線條消瘦、雙頰略凹，傳出在短時間內「暴瘦20公斤」的傳聞，甚至有網友直言「瘦到脫相、像老頭一般」，引發不少粉絲對他健康狀況的擔憂。對此，吳建豪日前已透過影片澄清，表示只是「角度問題」，呼籲大家冷靜；另外，曾在《女人我最大》節目擔任班底的陳薇，近日在社群平台限時動態分享與吳建豪的合照，直言對方「狀態非常健康」，親自破除暴瘦傳聞。

前《女人我最大》節目班底藝人陳薇，近日在Instagram限時動態貼出一張與吳建豪的合照，成為最直接的「現場證據照」。照片中，吳建豪身穿黑色T恤、配戴金色項鍊，頭戴深色鴨舌帽，氣色紅潤、神情自然，臉部線條俐落卻未見先前自拍中的凹陷感，整體看來精神狀況良好。

陳薇在限動中幽默寫道：「巧遇了建豪同學，確認了狀態10分健康，沒有這麼瘦。」她還俏皮補上一句：「單純的不會自拍。」並附上一個笑哭符號，間接替吳建豪打破傳聞，粉絲也紛紛留言表示安心。包括吳建豪本人也轉發了這段限動，並附上眼睛符號的表情圖示，似乎也在暗示大家「眼見為憑」。這張合照不僅澄清他並無暴瘦事實，也再次印證自拍角度對觀感的巨大影響。

事件起因是一張吳建豪對著電梯鏡子的自拍照片。他身形瘦削、臉頰略顯凹陷，引發部分粉絲擔憂健康亮紅燈。當時，面對突如其來的熱議，吳建豪隨即在社群平台上傳影片澄清，強調「真的只是角度惹的禍」，並笑稱自己「自拍技術不太好」，希望外界不用過度擔心。

吳建豪現年45歲，近年來除了持續參與音樂與戲劇活動，也活躍於國際時尚與舞蹈領域。儘管先前傳出暴瘦消息，實際狀態良好，再度獲得粉絲安心回應。













