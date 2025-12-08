吳建豪遭傳暴瘦20公斤！「最新真面目」健康狀況全說了
娛樂中心／楊佩怡報導
F4今（2025）年在五月天舉辦的大巨蛋演唱會上驚喜同台，之後也受邀到上海場擔任嘉賓；不過成員朱孝天慘遭排除巡演，F4慘變F3獲得外界關注外，轉往中國發展的47歲成員吳建豪，更是被爆出暴瘦20公斤，健康狀況令粉絲擔心不已。不過就在昨（7）日，五月天阿信在開直播宣傳與周杰倫、F4合作的新曲時，吳建豪也罕見加入直播間，其被傳出「暴瘦20公斤」的近距離真實樣貌也隨之曝光。
吳建豪先前因臉頰消瘦，被傳出暴瘦20公斤的消息。（圖／翻攝自小紅書@吳建豪）
吳建豪日前演出中國網劇時，因劇中台詞涉及台灣認同議題；其中宣傳短片中還特地標註「只要祖國統一，付出再多都值得」等敏感語句，引發大量網友熱議。時常透過中國社群平台曬出近照的他，因一張電梯自拍照的臉部顯得格外消瘦，讓不少粉絲擔心他是否為了減脂暴瘦，進而影響健康；小粉紅則是開酸他「臉部很顯老！」、「變得尖嘴猴腮」等。甚至有消息傳出他暴瘦20公斤，一度瘦到只剩50公斤。
吳建豪（下）罕見現身阿信（上）直播並秀出肌肉強調自己很健康。（圖／翻攝自IG@阿信）
針對外界疑慮，吳建豪則是在3日上傳自拍影片，無奈寫下「自拍技術很重要，很明顯我不及格」，並反問大家「真的有瘦這麼多嗎」。而昨（7）日，他也罕見現身五月天阿信的直播露臉。在直播中，吳建豪身穿深棕色襯衫，臉部線條較為深邃立體，眼神望向鏡頭，開心的看阿信聊天。此外，阿信似乎也得知吳建豪暴瘦傳聞，他貼心的提醒吳建豪要多吃一點、好好吃飯，吳建豪則是挽起袖子並露出健身肌肉，表示自己很健康，要外界不要擔心，似乎是在間接打臉暴瘦20公斤的謠言。
在暴瘦謠言傳出後，吳建豪曾拍自拍影片疑惑表示：「真的有瘦這麼多嗎」。（圖／翻攝自微博@吳建豪）
原文出處：吳建豪遭傳暴瘦20公斤「最新真面目」曝光！罕合體阿信直播「健康狀況」全說了
