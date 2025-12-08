吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光

娛樂中心／綜合報導

47歲吳建豪暴瘦照掀議。（圖／翻攝自吳建豪小紅書）

F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。

吳建豪直播真面目曝光。（圖／翻攝自阿信IG）

新歌〈恆星不忘Forever Forever〉MV上線不到兩天，累積觀看次數已突破1400萬次，阿信7日晚間開直播感謝粉絲支持，還邀請吳建豪加入直播助陣，令網友又驚又喜。此前吳建豪被形容「瘦到脫相」，阿信因此特別提醒他要好好吃飯，沒想到吳建豪立刻捲起袖子，秀出壯碩又結實的手臂肌肉，強調自己非常健康，讓阿信當場露出驚訝神情。

（左起）周渝民、吳建豪、周杰倫、言承旭、五月天阿信神級合唱新曲〈恆星不忘Forever Forever〉。（圖／相信音樂提供）

〈恆星不忘Forever Forever〉MV上線後，網友雖然對於幾人的夢幻聯動感到驚喜，卻也有人認為MV油膩、手勢太多，對此，阿信也親上火線解答，笑稱拍攝MV時若動作太少，導演往往會要求重拍，如果多加一些手勢和肢體動作，大家也能提早收工。

