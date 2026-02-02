吳建豪「奪命三搖」掀熱議 自揭學舞竟是因被送去減重夏令營

吳建豪上《Fun Music》節目分享新專輯籌備心情。（POP Radio提供）

吳建豪推出全新專輯《Dance Until We Die》，日前來到POP Radio《Fun Music》接受DJ Emily專訪，分享籌備新專輯期間的心境變化。這次創作自由度再升級，吳建豪坦言，年輕時較容易受公司與外界期待影響，「但現在我自己就是包裝」。他更自曝，被視為招牌的舞蹈實力其實並非天生，而是源自小時候媽媽送他去參加的「減重夏令營」！

吳建豪從上一張專輯之後，才真正感受到「做自己」，並將不斷嘗試、突破視為人生準則，「做不到沒關係，但至少有嘗試過」。這段期間，他刻意要求自己精進吉他技巧，無論行程再滿，每天都一定要練習20分鐘，「為什麼別人可以，我不行？」他更以「茶葉蛋」形容現在的狀態，「一層一層剝開後，留下的才是珍貴的精華」。

廣告 廣告

吳建豪接受《Fun Music》主持人Emily專訪。（POP Radio提供）

他新歌〈傑作〉抱著吉他、大幅度扭動腰臀的舞蹈動作，被歌迷封為「奪命三搖」，他表示，完全沒料到會這麼受歡迎，更透露最初版本其實讓他難以接受，「同樣是腿部動作，但更三八」，讓他看了當場直搖頭，立刻向舞蹈老師喊卡！Emily也笑說，自己曾在家想跟著跳，卻發現難度遠超想像，差點重摔，吳建豪聽了後連忙分享祕訣：「一定要先拉筋」，否則很容易受傷。

回憶起與舞蹈的緣分，吳建豪說，自己不是從小就會跳舞，是在「減重夏令營」接觸韻律操後，才慢慢培養出對節奏與律動的敏銳度。他高中時常和朋友一起參加舞蹈Battle，「那時候純粹就是想跳舞，為了秀、為了帥！」他也分享，傳奇巨星麥可傑克森正是自己的舞蹈啟蒙，在舞台表現上也深受其影響，「舞蹈已經是融在我的血液裡」。

接下來，吳建豪預告將推出兩支MV，其中主打歌〈Dance Until We Die〉將以動感風格呈現，預計在農曆年前釋出。吳建豪也鼓勵大家，在能夠展現自我風格的時候就盡情展現，「人生就是要不斷突破」，唯有勇於嘗試，才能真正知道想要的是什麼。

更多中時新聞網報導

余香凝當人妻自省婚姻不易

《小鬼當家》媽媽辭世 麥考利克金悲慟發文

簡嫚書追查《世紀血案》NG18次