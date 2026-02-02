吳建豪「奪命三搖」爆紅 自揭無法接受：原版太三八

吳建豪推出新專輯《Dance Until We Die》。（圖／POP Radio提供）

吳建豪推出新專輯《Dance Until We Die》，日前到POP Radio《Fun Music》接受DJ Emily專訪，分享籌備新專輯期間的心境變化。這次創作自由度再升級，吳建豪坦言年輕時較容易受公司與外界期待影響，「但現在我自己就是包裝！」他更自曝被視為招牌的舞蹈實力其實並非天生，而是源自小時候媽媽送他去參加的「減重夏令營」。

回憶起與舞蹈的緣分，吳建豪說自己不是從小就會跳舞，是在「減重夏令營」接觸韻律操後，才慢慢培養出對節奏與律動的敏銳度。他也分享傳奇巨星Michael Jackson正是自己的舞蹈啟蒙，在舞台表現上也深受其影響，對方舞蹈已經是融在他的血液裡。被問到是否曾有「覺得自己最會跳」的時候？吳建豪笑說高中時常和朋友一起參加舞蹈Battle，「那時候純粹就是想跳舞，為了秀、為了帥！」

專輯中話題度超高的收錄曲〈傑作〉，一段抱著吉他、大幅度扭動腰臀的舞蹈動作，被歌迷封為「奪命三搖」。吳建豪坦言完全沒料到會這麼受歡迎，更透露最初版本其實讓他難以接受，「同樣是腿部動作，但更三八。」讓他看了當場直搖頭，立刻向舞蹈老師喊卡。Emily也笑說自己在家想跟著跳，卻發現難度遠超想像，差點重摔，吳建豪聽了後連忙說：「一定要先拉筋，否則很容易受傷。」

歷經多年沉澱，吳建豪更清楚如何放下不適合的選擇，他坦言從上一張專輯之後，才真正感受到「做自己」，並將不斷嘗試、突破視為人生準則，「做不到沒關係，但至少有嘗試過。」這段期間吳建豪也要求自己精進吉他技巧，無論行程再滿，每天都一定要練習20分鐘，「為什麼別人可以，我不行？」他更以「茶葉蛋」形容現在的狀態，「一層一層剝開後，留下的才是珍貴的精華。」

