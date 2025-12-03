吳建豪「暴瘦雙頰凹陷」模樣曝 網嚇傻：到底怎麼了

【緯來新聞網】男團F4合體倒數計時，吳建豪即將與昔日團員言承旭、周渝民在上海登台獻唱，他近日在社群平台曬出的自拍照卻讓粉絲驚訝不已，照片中明顯瘦削的臉龐掀起一波關注熱潮。

F3將合體演出。（圖／相信音樂提供）

這張自拍照拍攝於電梯內，吳建豪當時準備帶愛犬外出。雖然他仍穿著背心展現結實手臂，但清瘦的臉型讓許多網友忍不住留言關心，「太瘦了啦」、「怎麼突然變老了」等評論紛紛湧現，不少人坦言差點沒認出他。



至於F4另一名成員朱孝天，則在先前一次直播中透露，他已經完成兩首新歌的錄音，並提及公司希望他們將重心放回團體事業。不過，這番話被外界解讀為「提前曝光未公布計畫」，引發部分內部人士的不安，使演唱會的整體規劃受到干擾。



相信音樂先前對緯來新聞網表示：「阿信除了擔任音樂製作，也是這次演唱會的製作人。他與三位成員在多次會議中提供不少創意點子，也積極參與整體規劃。本次演出將以最高標準製作，其他消息請以官方公告為準。」



F4三位成員將於12月19日至22日，在上海梅賽德斯－奔馳文化中心合體演出。這場演出備受矚目。

廣告 廣告

吳建豪暴瘦遛狗。（圖／相信音樂提供）

更多緯來新聞網報導

買票太難了！理想混蛋加場秒殺 頑童粉爆多癱瘓系統再加1場

Janet返台上班！認了在美國沒戲拍「很閒」 心疼小S失去至親