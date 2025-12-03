吳建豪「自拍照」網嚇壞！粉絲急喊：別再瘦了！

娛樂中心／李筱舲報導



今年7月，F4在五月天台北大巨蛋演唱會中「驚喜合體」後，又宣布將於12月在上海舉辦巡演。而成員吳建豪近日在社群上分享一張自拍照，卻意外引發粉絲擔憂。照片中，他站在電梯內對著鏡子自拍，明顯消瘦的臉龐讓歌迷忍不住留言：「你為什麼這麼瘦！不許你再瘦了！」。





吳建豪昨（2）日於小紅書分享一張準備出門遛狗、站在電梯前的自拍照，但臉部明顯消瘦讓，健康狀況引粉絲擔憂。（圖／翻攝自小紅書 ＠Van Ness 吳建豪）

吳建豪昨（2）日於小紅書貼出自己準備出門遛狗、站在電梯鏡子前的自拍照。他身穿黑色無袖背心，手臂肌肉線條明顯，一展健身有成的好體態，但臉部卻顯得格外消瘦，讓不少粉絲擔心他是否為了減脂暴瘦，進而影響健康。粉絲留言表示：「體脂低好多的感覺，臉上沒肉了」、「哥哥全是肌肉體脂率看著就很低」、「臉太瘦了，哥，不用節食，真的」、「哥，怎麼你臉成這樣」、「你為什麼這麼瘦！不許你再瘦了！」、「別再瘦了，臉部很顯老！」。

吳建豪「暴瘦模樣」引粉絲擔憂 F4上海巡演在即…傳「3缺1」？

F4將於12月在上海舉辦巡演，而演出名單中並未出現朱孝天的名字，讓這次演出從F4變成F3（圖／翻攝自IG ＠vannesswu、jerry_yan_official、vic.chou_official）

而許多粉絲最關心的，莫過於即將到來的F4上海演唱會。原本粉絲非常期待四人能在F4出道25週年巡演上合體演出，但在公開的演出名單及工作人員列表中並未出現朱孝天的名字，讓這次的「合體」變成「三缺一」，不少粉絲難掩失落。如今吳建豪暴瘦，引發粉絲關切，粉絲也希望吳建豪能注意身體健康，不要再瘦下去。

原文出處：吳建豪親曬自拍照「模樣」嚇壞全網 粉絲擔憂急喊：不許你再瘦了！

