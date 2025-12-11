吳建豪「雙頰凹陷」暴瘦模樣瘋傳！她巧遇本尊不忍了 真實近照曝光

娛樂中心／台北報導

F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。如今前《女人我最大》班底陳薇分享與吳建豪的巧遇合照，可說是親自替他還原真相。合影中，吳建豪戴著深色帽子，穿黑T、搭金色項鍊，整體氣色良好、眼神精神飽滿，臉部線條雖然俐落，但已看不出先前照片中的「過度消瘦」感。

吳建豪因自拍角度被誤認暴瘦，陳薇曬出近照替他澄清。（圖／翻攝自IG）

同時陳薇在限動中幽默寫道：「巧遇了建豪同學，確認了狀態10分健康，沒有這麼瘦。」親自驗證好友的身體狀況無虞。針對先前的暴瘦誤會，她也忍不住吐槽吳建豪：「單純的不會自拍。」並附上一個笑哭的表情符號。這張合照不僅間接破除了暴瘦20公斤的傳聞，也再次證實了吳建豪先前所說的「自拍技術很重要」果然所言非虛。



而吳建豪事後也曾再度於微博曝光自拍影片，詫異詢問粉絲「我真的有瘦這麼多？！」還特地把頭左右擺動，讓大家看清他的樣貌。最後，吳建豪無奈表示「自拍技術很重要，很明顯我不及格」，還附上一個笑到哭的表情符號，間接說明看起來暴瘦是因為拍攝角度。

