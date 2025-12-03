吳建豪「雙頰凹陷」暴瘦模樣瘋傳 本人曬自拍影片鬆吐真相

娛樂中心／蔡佩伶報導

吳建豪是男團F4成員，如今團體也宣告回歸歌壇，還準備舉辦巡演，然而，掀起關注的是吳建豪被瘋傳暴瘦20公斤，其中一張電梯近照也被指出臉頰凹陷，讓人憂心健康狀況，他今（3日）也曬影片說明真相。

從吳建豪曬出的近照顯示，他手臂依舊健壯，不過雙頰卻有些凹陷，惹來網友猜測是不是為了演唱會刻意減重，對此，吳建豪今下午再度於微博曝光自拍影片，詫異詢問粉絲「我真的有瘦這麼多？！」還特地把頭左右擺動，讓大家看清他的樣貌。

最後，吳建豪無奈表示「自拍技術很重要，很明顯我不及格」，還附上一個笑到哭的表情符號，間接說明看起來暴瘦是因為拍攝角度，貼文曝光之後，引來許多網友關注，紛紛留言直呼「很帥啊，但以後不要死亡頂光自拍」、「沒有那麼瘦啦，但是也別太瘦」。

吳建豪曬出影片，好奇詢問大家「真的有瘦這麼多嗎？」。（圖／翻攝自微博）

