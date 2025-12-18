吳彥祖手持小米17 Ultra 諜照流出，將攜 LEICA 紅標與全新APO長焦亮相

文章來源：Qooah.com

目前小米官方正式官宣了小米 Xiaomi 17 Ultra，將會在下周發佈。

雖然小米官方未公佈外觀圖片，但有疑似吳彥祖手持小米17 Ultra 真機的諜照出現在網絡上開始瘋傳。

從曝光的照片中可以看到，吳彥祖手持一款黑色手機，能清楚看到後置為居中的碩大鏡頭圓形模組設計，雖然看不清鏡頭排布，但從閃光燈的位置推測，應該就是小米超大杯機型。

值得一提的是，照片中出現了許多相機，且吳彥祖還刻意的漏出手機，很可能是在為新機進行宣傳片拍攝。

結合此前爆料，小米17 Ultra 後置模組減少為三鏡，但是鏡頭的配置都得到大幅提升。主鏡為豪威的全新旗艦傳感器 OV50X，擁有 1吋超級大底，像素尺寸為 1.6μm（支援雙模擬增益（DAG）HDR、動態範圍 16EV，接近 110db 的單次曝光HDR），超廣角鏡頭為 5000萬像素（OV50M 或 Samsung JN5，支援微距），2億像素潛望長焦鏡頭（Samsung S5KHPE，支援5倍光學變焦）。

此次小米將會與 LEICA 更深入的合作，首次推出應用於移動影像的 LEICA APO 認證長焦鏡頭。

據官方介紹，此次的合作將在移動影像夜景畫質純淨度、大光比場景細節還原精准度和長焦創作自由度多方面實現重大突破，推動移動影像光學站上全新起點。

小米17 Ultra還將會配備 LEICA 標誌性的「小紅標」，是目前所有合作中十分罕見的。