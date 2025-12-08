吳彥祖教太太開跑車 一句話洩婚姻15年狀況

港星吳彥祖近年主力於好萊塢發展，曾參演「荒原」、「西部世界」等影視作品，此前亦曾回港拍攝「寒戰」系列前傳二部曲。自小在美國長大的吳彥祖，1998年赴港出道做模特兒，20歲出頭時首次以演員參演「美少年之戀」驚艷香港觀眾，躋身男神之列。吳彥祖與混血名模Lisa S. 2010年結婚，育有一女吳斐然（Raven），一家三口生活幸福。吳彥祖日前分享教老婆開車的片段，一句話意外洩露婚姻狀況。

香港01報導，吳彥祖近日在社交網分享片段，片中他與Lisa S.身處美國洛杉機，吳彥祖透露，當日任務是教Lisa S.如何開跑車。吳彥祖心情雀躍，他拍下老婆出發前的一刻，Lisa S.戴上頭盔，笑容燦爛。

吳彥祖先問老婆感覺如何，又鼓勵她說：「我想你會沒事的，我會在你身邊。」此時Lisa S.對吳彥祖說：「你會站在我身旁邊發號施令，就像我們的婚姻一樣。」吳彥祖回答：「這是我唯一能對你吼的時候。」說罷兩人都笑了。其後吳彥祖全程坐在Lisa S.旁邊細心教開車，有說有笑，對太太非常溫柔，難怪婚姻甜蜜多年。

