吳彥祖結婚15年罕見放閃！ 網看呆：簡直共用一張臉

香港男神吳彥祖與名模妻子Lisa S.向來以低調恩愛聞名，結婚15年鮮少公開放閃。然而，吳彥祖近日竟在微博公開一張夫妻工作合照，照片中兩人相鄰而坐，正準備妝髮。這張難得一見的同框畫面發布後，立刻成為全網焦點。網友們驚訝發現，這對夫妻不僅顏值逆天，長相更是驚人相似，被譽為「最強夫妻臉」。





香港男神吳彥祖與名模妻子Lisa S.結婚後家庭生活十分低調。（圖／翻攝自微博）





香港男神吳彥祖與名模妻子Lisa S.結婚後家庭生活十分低調，然而，吳彥祖近日在微博公開一張罕見的夫妻合照。他透露能夠在美國SEMA車展大方與老婆並肩工作，讓他非常開心。吳彥祖感性回憶，他與妻子上一次一起工作是為一本雜誌拍攝封面，當時他們雖是男女朋友關係，但因狗仔隊過度關注，兩人的戀情保密了一年多。如今他們早已結婚生娃，能夠大方工作讓他感到十分滿足。

吳彥祖與名模妻子除了擁有同樣深邃的眼窩、高挺的鼻樑，連眼神和微笑的弧度都達到神同步的境界。（圖／翻攝自微博）





這張合照發布後，立刻成為全網焦點。照片中，兩人除了擁有同樣深邃的眼窩、高挺的鼻樑，連眼神和微笑的弧度都達到神同步的境界。網友們驚訝發現，這對夫妻不僅顏值逆天，長相更是驚人相似，被譽為「最強夫妻臉」。許多人直呼「簡直共用一張臉」、「兩人越來越有夫妻臉」、「還以為是吳彥祖的替身」。不過，吳彥祖公開這張未修圖的老婆素顏照，也讓網友們猛虧攝影技術待改善，笑問「不怕被老婆打嗎」、「這自拍水平要被老婆唸一整天」、「這樣發出來老婆不會生氣嗎？」。

