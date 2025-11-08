吳彥祖與妻隔23年同框工作！恩愛照曝光 「夫妻臉」震撼網：一模一樣

娛樂中心／蔡佩伶報導

香港男星吳彥祖參與過許多電影演出，讓觀眾印象深刻，感情方面則跟妻子Lisa Selesner（雷珊）結婚15年，近日，吳彥祖曬出與老婆同框畫面，坦言這是他23年來首度再跟老婆一起工作，掀起不少人關注。

吳彥祖近日曬出跟老婆的合照，感慨表示當年碰巧遇到雜誌安排他跟Lisa一同拍封面，但礙於狗仔很瘋狂，所以戀情沒有公開，但如今能夠以夫妻身分再次於公開場合中合作，也讓吳彥祖感到開心，不禁直呼：「太棒了」，好心情完全藏不住。

廣告 廣告

貼文曝光引發許多網友熱議，還有不少人認為兩人有夫妻臉，「笑起來一模一樣」、「恩愛如初，真好」，事實上，吳彥祖以寵妻而聞名，去年（2024）兩人結婚迎來14週年時，吳彥祖更是在社群中放閃告白，對妻子直喊「沒有你我活不下去」，讓網友對吳彥祖的癡情跟專一讚嘆不已。

吳彥祖發文提到這是他跟妻子相隔23年再度合作。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

家寧笑開懷！變農婦「蹲地摘菜」全被拍 無預警鬆口要轉行了

閨蜜謝侑芯慘死！雪碧「仲介女模赴新馬」歷史再被挖 本人發聲了

只靠頭髮遮點！五月天石頭辣妻大尺度照流出 雪白肌膚全被看光

金馬女配質疑國際影展黑箱！狠酸她「影后沒含金量」 本尊出手反擊了

