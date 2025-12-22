吳彥祖0偽裝街頭蹲拍民眾照 51歲不靠濾鏡照樣帥翻

吳彥祖近日現身北京街頭，蹲地替民眾拍照，親自掌鏡引發熱議。（圖／翻攝自小紅書）

香港男星吳彥祖（Daniel Wu）近日現身北京街頭，親自替路人拍照的畫面被民眾捕捉上傳網路，迅速在社群引發熱議。不僅是因為他的明星身份，更因他毫無架子、親力親為掌鏡的舉動，展現出不一樣的親民面貌。

從小紅書上的畫面可見，現年51歲的吳彥祖當天身穿黑色羽絨外套與灰色休閒褲，並未特別遮掩身分，也未配戴口罩或帽子，當場就被路人認出。他一手拿著智慧型手機，蹲地替路人拍照，全神貫注地調整構圖角度，不時與拍攝對象耐心溝通，希望捕捉出最理想的畫面。

除了使用手機替民眾拍攝外，吳彥祖身上同時掛著攝影機與麥克風，引發外界猜測此舉可能與某品牌合作或正在錄製節目有關。不過，無論是否為商業活動，民眾一致讚賞他在互動過程中的親切態度，毫無明星架勢，讓人感到自然又自在。

多位與他當天接觸的網友分享，吳彥祖會主動配合對方身高調整拍攝視角，態度誠懇又細心。雖然歲月在他臉上留下痕跡，但更多網友表示他不僅風采依舊，反而增添成熟魅力，直呼「老了更帥」、「有種更迷人的味道」。

吳彥祖以多部影視作品走紅，過去曾榮獲金馬獎肯定。此次低調現身北京街頭，再次展現其真實且不做作的一面，也讓不少粉絲感動直言「要是在街頭遇到這樣的攝影師，一定超幸福」。

