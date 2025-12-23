吳復連吳念庭父子檔 宣導路口交通安全

（中央社記者黃巧雯台北23日電）公路局邀請前職棒球員吳復連與中職台鋼雄鷹球星吳念庭父子檔，擔任路口交通安全大使。吳復連以守備動作比喻過馬路，提醒行人應左右查看、勿低頭滑手機，駕駛則應禮讓行人。

交通部公路局與台鐵公司今天在台北車站舉辦強化路口安全宣導代言人暨影片發布記者會，邀請吳復連、吳念庭父子檔擔任路口交通安全大使，宣導「車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行」。

公路局長林福山致詞表示，各類交通事故中，以路口風險最高、型態最為複雜；守護路口安全不只是遵守交通規則，更是每個駕駛人與行人須共同保護彼此的責任與默契，期盼透過球星代言，並在台北、高雄進行快閃活動，強化路口安全宣導。

廣告 廣告

吳復連以守備動作比喻過馬路，呼籲行人行經路口時，應左右查看，避免低頭滑手機，同時也提醒駕駛行至路口務必停等，行人在通行時，也應把握時間迅速通過、不要聊天。

吳念庭今年不僅拿下打擊王，還升格為父親。他分享自身過馬路的經驗表示，若遇到來車，會主動舉手示意，希望駕駛注意並禮讓，讓自己能夠迅速、安全通過馬路，進而保護孩子與家人的安全。

談到這次拍攝影片過程，吳念庭表示，彷彿回到童年與父親相處的時光，回想起小時候過馬路、出門遊玩時，父親牽著自己手的畫面。他並提到，無論是一起拍攝或現場傳接球，都讓他非常開心，直呼父親身手依舊厲害。

另外，台鐵公司總工程師陳詩本表示，台灣環島鐵路全長約1065公里，1年行人入侵約17件，其中13人身故，4人受傷，月台、平交道死傷各9件、6件；而全台415個平交道路口，因搶快和硬闖，1年有204支遮斷桿被撞斷。

陳詩本呼籲，民眾應專心駕駛，確定雙向無往來列車、遮斷桿完全升起後才通過，並遵守平交道不迴轉、不臨停、不倒車，且與柵欄、軌道保持至少5公尺距離，要保持淨空。（編輯：吳素柔）1141223