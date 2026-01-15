吳德利接任台中市產業故事館發展協會理事長 整合產業文化行銷國際

記者高婕/台中報導

台中市產業故事館發展協會昨(14日)假自行車文化探索館舉行第五屆理事長交接典禮，由立法院副院長江啟臣監交。臺中市各優秀產業故事館、觀光工廠、博物館、文化館、與藝術展示空間等30多家優良店家代表均手捧象徵其產業故事的植栽，盛裝與會。來自南北各地貴賓有立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、交通部觀光署參山風景管理處長曹忠猷、台中市經發局長張峯源、台中市觀光局長陳美秀、台中市文化局副局長曾能汀、中衛發展中心董事長謝明達...，會場冠蓋雲集，貴賓均盛裝出席見證，可見產官學界對該協會之重視。

台中市產業故事館發展協會第五屆理事長交接典禮，會員手捧代表其產業的植物進場象徵整合行銷。(圖/高婕)

臺中市產業故事館發展協會是台中市唯一結合觀光工廠、創意生活、地方文化館的場域平臺；創會於2017年7月7日，由台中市經發局輔導成立，該集結臺中市各優秀產業故事館、觀光工廠、博物館、文化館、與藝術展示空間等30多家優良店家。更是臺中市唯一跨產業、觀光、文化和教育的綜合產業群聚，包括產業觀光、深度旅遊、溯源體驗、區域振興、文化創意、故事行銷及跨域加值等面向，建立以直接面對觀光客與消費者立場角度思考的產業學習平臺。

台中市經發局長張峯源（左）代表市長盧秀燕頒發產業故事館發展協會第五屆理事長當選證書給新任理事長吳德利。(圖/高婕)

北屯新村台中市眷村文物館、霧峰林家宮保地園區等歷史場域、等，提供了文化深度與空間敘事，讓產業故事不只是品牌行銷，而是嵌入城市記憶的長時段敘述。此外，書店、茶業與生活品牌如瑞成書局、華剛茶葉、3點1刻故事館、雪莉貝爾彩繪冰品專賣店等，則展現文化產業時空跨越，進入文化產業化的閱讀、飲食與日常美學中。

立法院副院長江啟臣贈匾送上祝福。(圖/高婕)

新任理事長吳德利受訪表示，協會不僅是文化產業的聯誼組織，而是扮演推動產業文化與整合行銷的重要角色。協會在網路與影音平台建構了「一日產業文化路線」、「館與館合作體驗」，從北屯新村台中市眷村文物館、霧峰林家宮保地園區等歷史場域，更提供了文化深度與空間敘事，讓產業故事不只是品牌文字的敘事行銷，而是嵌入城市記憶的長時段情感融會的感受。

台中市產業故事館發展協會提供串聯觀光工廠、創意生活、地方文化館的場域平臺，包括產業觀光、深度旅遊、溯源體驗、區域振興、文化創意、故事行銷及跨域加值等面向，建立直接面對觀光客與消費者立場角度思考的產業學習領域，並創造親子同遊、老少咸宜，以創意巧思將懷舊童玩包裝升級，隨著產業文化發展的歷史，穿越時光廊道，讓大朋友回憶兒時童趣，更能讓新生代小朋友樂翻天，共同創造親子間最珍貴無價的家庭回憶。台中市產業故事館發展協會官網連結：https://www.tish.org.tw/aboutus.htm