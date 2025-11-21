吳德榮：下週東北季風南下 南海有熱帶擾動發展

（中央社記者黃巧雯台北21日電）氣象專家吳德榮表示，今晨冷空氣略減弱，氣溫比昨晨回升。24日晚間起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降；依各國模式模擬，下週南海還有熱帶擾動發展。

根據中央氣象署網站，今晨本島平地最低溫為高雄市內門區攝氏15.2度，而台南市關廟區與屏東縣內埔鄉各出現15.4度、15.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲，帶來北海岸、東北部局部降雨。

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明2天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴，而北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

氣溫部分，吳德榮表示，預計今天北部17至24度，中部16至27度，南部15至28度，東部16至27度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，23日至24日白天各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。

吳德榮表示，24日晚間起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降，而25日下午起東北季風轉乾，各地轉為晴朗穩定、早晚偏涼，他提到，26、27日東北季風減弱，各地持續晴朗，氣溫回升、早晚涼。

至於近期是否可能有颱風生成，吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，距離遙遠、無影響。（編輯：黃世雅）1141121