吳德榮：元旦愈晚愈冷 1/2至1/4清晨低溫探7度

（中央社記者張雄風台北31日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為台南市楠西區攝氏10.7度。氣象專家吳德榮說，今天北部、東北部有局部短暫雨；明天起強冷空氣南下、愈晚愈冷，持續影響至1月4日清晨，平地低溫降至7度以下。

根據中央氣象署網站顯示，今天清晨平地最低溫為台南市楠西區10.7度、嘉義縣竹崎鄉10.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨中南部仍有較強「輻射冷卻」，各地區平地最低氣溫約在12至15度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風水氣增多，北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，整天偏涼，花東有零星降雨的機率；中南部晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明年元旦起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；2日至4日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團的機率最高，本島平地最低氣溫將降至7度以下。

吳德榮提到，明年元旦、2日迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，北、東部濕冷，中南乾冷；3、4日各地轉晴朗乾冷，其中3日東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，這波冷空氣零度線（雪線）高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山有一些零星、少量飄雪的機率；1000公尺左右的七星、大屯山氣溫還不夠低，霧淞、冰霰的機率亦偏低、可遇不可求。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明年1月4日白天至5日白天冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷；5日晚至6日晨迎風面轉濕、6日白天起再轉乾，同時還有「強冷空氣」接踵南下，但強度與時間，無論歐美的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整。（編輯：李淑華）1141231