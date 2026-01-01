吳德榮：元旦愈晚愈冷 2至4日低溫探7度以下

（中央社記者張雄風台北1日電）氣象專家吳德榮表示，今天強冷空氣南下，北台灣愈晚愈冷，明天至4日晨本島將出現7度以下平地最低溫；下一波強冷空氣預計6日白天南下，7至9日晨有挑戰入冬首波寒流機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天起強冷空氣逐漸南下，氣溫漸降，北台灣愈晚愈寒冷；北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，花東有零星降雨的機率；中南部多雲時晴，白天轉涼晚偏冷。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天至4日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，台北測站約降至攝氏11度，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，天氣寒冷。

吳德榮指出，明天迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，北、東部濕冷，中南部乾冷；3日、4日各地轉晴朗乾冷，3日東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，這波冷空氣零度線（雪線）高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山有零星、少量飄雪的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，4日白天起至5日上午冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷；5日下午至6日晨下波冷空氣前緣快速掃過，迎風面轉有局部短暫雨；6日白天起再轉晴冷、「強冷空氣」緊接南下，又有明顯的「輻射冷卻」加成，7日至9日清晨將創入冬最低溫，並有成為首波寒流的機率。

不過，吳德榮補充，歐、美的傳統動力模式或AI模式，模擬的強度與時間，仍有不小差異，且持續調整；宜再觀察。（編輯：管中維）1150101