吳德榮：元旦起迎入冬最強冷氣團 低溫探7度

（中央社記者張雄風台北29日電）氣象專家吳德榮表示，今晚起至31日東北季風稍增強，明年1月1日起冷空氣南下，預估1月2日至4日清晨入冬最強冷空氣籠罩，成為首波「強烈大陸冷氣團」的機率高，本島平地最低氣溫將降至攝氏7度以下。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮11.4度、雲林縣古坑鄉11.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨新竹以南有較強「輻射冷卻」，各地區平地最低氣溫約在13至15度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天北台灣轉多雲時晴，其他地區大多晴朗、各地氣溫升，北舒適南微熱、各地早晚涼，宜、花偶有零星降雨的機率。

吳德榮指出，今晚起至31日東北季風稍增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率逐日提高，高溫微降、天氣偏涼；其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明年1月1日起冷空氣開始南下，氣溫漸降；1月2日至4日清晨入冬最強冷空氣籠罩，成為首波「強烈大陸冷氣團」的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖、絕不可小覷。

吳德榮說，明年1月1、2日迎風面北部、東半部有局部短暫雨，背風面晴時多雲；3、4日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率。4日白天起冷空氣減弱、但6日則另有一股冷空氣抵達，需再觀察。（編輯：李淑華）1141229