吳德榮：元旦起迎強冷空氣 平地低溫探7度

（中央社記者張雄風台北30日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為花蓮鳳林攝氏10.9度。氣象專家吳德榮表示，明年元旦強冷空氣南下，2日至4日本島平地低溫下探至7度，1500公尺以上高山可期待零星飄雪。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為花蓮縣鳳林鎮10.9度、台南市楠西區11.1度、新竹縣關西鎮11.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨局部地區仍有較強輻射冷卻，各地區平地最低氣溫約在11至15度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風稍增強，北部、東北部雲量漸增，轉有局部短暫降雨的機率，高溫微降、天氣偏涼；明天水氣增多，北部、東北部降雨更趨明顯，其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明年1月1日起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；2日至4日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖、絕不可小覷。

吳德榮說，明年元旦、2日迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，北、東部濕冷、中南部乾冷；3、4日各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，各地乾冷。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，這波冷空氣強，零度線（雪線）高度約降至1500公尺，但水氣條件雖不如上波大陸冷氣團，1500公尺以上高山零星飄雪的現象，還是可以期待，1000公尺左右的七星、大屯則無飄雪的機率，或有較低的霧淞、冰霰機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，1月4日白天起冷空氣減弱、5日之後還有強冷空氣，但南下的時間與強度，無論歐、美的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整，宜再觀察。（編輯：李淑華）1141230