吳德榮：冷氣團減弱 週末回暖轉晴

（中央社記者黃巧雯台北23日電）氣象署觀測，台南楠西今天清晨7.4度。氣象專家吳德榮表示，強烈大陸冷氣團微幅減弱，各地高溫微升，明天和25日西半部晴朗穩定，氣溫逐日回升，白天北部漸轉舒適、南部微熱。

交通部中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團影響，今天上午新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣防持續攝氏10度左右，連江縣留意有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）；台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣防10度以下氣溫（黃色燈號）。

根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為台南市楠西區攝氏7.4度，嘉義縣竹崎鄉也出現7.9度的低溫。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天強烈大陸冷氣團微幅減弱，白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲，各地高溫微升，今天仍偏冷。

氣溫方面，吳德榮表示，預計今天北部10至17度，中部8至23度，南部7至25度，東部10至24度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天與25日西半部晴朗穩定，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天北部漸轉舒適、南微熱，各地早晚偏冷。他提到，26日各地晴朗穩定，溫暖舒適，早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮指出，27日上午東北季風逐漸南下，北東雲增、晚轉雨，氣溫漸降，而28日北部雨後多雲，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

他表示，29日至31日西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，31日晚間起至2月1日另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變。（編輯：管中維）1150123