吳德榮：冷空氣南下北台愈晚愈濕冷 平地低溫探12度
（中央社記者吳欣紜台北31日電）氣象專家吳德榮表示，今天冷空氣南下氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷，本島平地低溫約降至12度；2月6日晚間起鋒面抵達，另一波「很強」冷空氣南下，但各模擬強度不一致，應續觀察。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天冷空氣南下，強度與上波東北季風類似，各地氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷、本島平地最低氣溫約降至攝氏12度，台北測站接近15度；北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，2月1日至3日受冷空氣影響，北台偏冷，其他地區早晚冷，本島平地最低氣溫約能降至11度，台北測站則可降至15度左右。
而2月1日、2日北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，3000公尺以上高山有飄雪機率，3日天氣好轉，各地降雨先後停歇。
吳德榮說，2月4至6日冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大，但因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫，而5日的清晨台北測站可能短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）。
不過，吳德榮表示，這波冷空氣不強，只是帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。
另外，吳德榮說，最新模式模擬顯示，2月6日晚起鋒面抵達，2月7日至9日另一波「很強」的冷空氣將南下，但歐洲與美國的模式模擬不一致且持續調整中，應續觀察。（編輯：李亨山）1150131
其他人也在看
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 1 天前 ・ 19則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 3則留言
把握今天好天氣！明起轉濕冷 周末0度線逼近北台灣
今溫度回升天氣好轉，明週五雲量漸增多，週末轉雨再降溫天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 2則留言
明起變天！鋒面挾冷空氣報到轉濕冷 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 明(31)天起將會有鋒面和冷空氣通過，週末降雨明顯，明晚到2月2日高山有機會追雪。氣象署指出，這波冷空氣將影響到2月3日清晨，局部低溫下探13度，2月3日白天後降雨區減小、氣溫回升。不過2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。 氣象署指出，明天起鋒面通過，後續東北季風或大陸冷氣團接力，2月1日還有華南雲系東移，中部以北、宜蘭、東半部、恆春半島、南部山區容易下雨，南部平地也會飄雨，北部明天高溫降至20度，中部降至23度，南部維持26度，越晚將越冷。 這波冷空氣將從明天影響至2月3日清晨，2月3日白天東北季風或冷氣團減弱，氣溫回升，降雨區也跟著減小，東半側、基隆北海岸、恆春半島、大台北山區有降雨機會，其他地區為多雲到晴中部以北、宜蘭低溫約13到14度，北部、宜蘭高溫也僅16到18度。 預計下週天氣最好的時間點落在2月4日至6日。這段時間各地多雲到晴，台東、恆春半島有零星降雨；2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。 另外，氣象署表示，未來幾天也有追雪機會，明天晚上到2新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 2則留言
周末天氣如何？周日低溫下探10度 一路濕冷到下周一
天氣持續受到東北季風影響，周六清晨鋒面開始逐漸移入，台灣各地天氣轉濕冷。天氣風險公司提醒周日晚間低溫可能來到10度，搭配周末移入的水氣，不排除中北部的高山地區有機會出現局部冰霰或降雪的情況。天氣多一典 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
越晚越濕冷！氣溫下探11度 「這時間」才好轉升溫
各地氣溫預估如下：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。氣象模式顯示，明日至下週二（1日至3日）仍受冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區則為早晚冷。預估平地最低氣溫可達11度，台北測站最低也將接近15度。下週日與週一，北部、東半部及中部局部地區...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 1則留言
週末變天！天氣轉濕冷 2/7前後估有另一波冷空氣南下
中央氣象署表示，明(31)日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉涼；台灣中部以北、東北部地區及金門、馬祖有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島、南部山區及澎湖有局部短暫雨，其他地區...華視 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
降雨反覆！週六冷空氣報到「不排除大陸冷氣團」 最冷時刻曝光
【緯來新聞網】今（29日）白天東北季風減弱，氣溫回升，感受舒適，不過本週天氣不穩定，降雨型態反覆，整緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
鋒面週六報到！北台灣先轉雨 中部、花東晚間加入降雨行列
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今（29）日乾空氣影響，清晨竹苗出現明顯輻射冷卻，新竹關西低溫僅7.5度，白天回暖但日夜溫差大。明（30）日雲量增多、仍偏暖。週六鋒面通過、東北季風增強，北台灣率先轉雨降溫，午後到晚間雨勢明顯，並逐步擴及中部、花東地區。週日到下週一濕冷最明顯，北部白天僅15至17度，中北部高山不排除出現冰霰或降雪，下週二天氣才逐步回穩。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
週末變天！冷空氣襲「北台轉濕冷」 跌破10度時間曝
今(30)日天氣多雲時晴，白天北部舒適、中南部微熱。氣象專家吳德榮指出，明(31)日冷空氣南下，北台愈晚愈濕冷，下週三至週五新竹以南因輻射冷卻，部分縣市有出現10度以下機率，下週五晚起另一波「很強」的冷空氣南下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握好天氣！週末冷空氣報到 「北部轉濕冷」直到這天才回暖
今天（30日）吹東南風，中部以北到東北部地區雲量可能會比較多一些，越往南受影響會越小。不過明天（31日）下午就會有鋒面經過台灣，週末兩天（1月31日、2月1日）苗栗以北到大台北、宜蘭一帶會逐漸開始有短暫陣雨出現，一直要到下週二（2月3日）天氣才會好轉。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
明溫暖周末鋒面及冷空氣南下 下周一北台灣最濕冷低溫14℃
中央氣象署最新天氣預報指出，明天（30日）是未來一周最溫暖的一天；周六（31日）下半天鋒面通過及冷空氣南下，預估下周一（2月2日）最冷，北台灣全天濕冷，氣溫約攝氏14至15度，2月3日白天起逐漸回溫。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
把握好天氣！今各地溫暖舒適 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（30）天台灣附近吹偏東風，各地溫暖舒適，不過受華南中層雲系移入影響，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部山區亦有零星降雨，其餘地區則相對偏乾。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今回暖週末又要變天！2地區「連續濕冷3天」 下週這時再迎冷空氣
今晨受東北季風影響，新竹關西出現7.8度低溫，白天以後氣溫逐漸回升，中南部甚至可達到27度。不過氣象專家提醒，週六（31日）下午有一波冷空氣南下，將持續影響到下週二（2/2），回溫後下週六（2/7）又有另一小波冷空氣南下，請留意天氣變化。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低
美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
「零下10度線」壓境 會有霸王級寒流？氣象專家說話了
「零下10度線」壓境 會有霸王級寒流？氣象專家說話了EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
一分鐘報天氣 / 週六 (01/31) 週末鋒面通過，降雨增多，季風增強，溫度下降
明天天氣如何？ 週六(31日)隨著華南短波層槽東移，台灣東北方海面有低壓波動建立帶動鋒面東移南壓，預估地面鋒面清晨前就會開始進入北部地區，後續逐漸往南掠過全台上空，晚間會南壓到巴士海峽、台灣東南方海面，短波槽線也將在週六(31日)晚間到週日(01日)清晨之間通過台灣以北繼續向東移動。受到鋒面通過影響，各地於週六(31日)都將有降雨的機會，北部地區(苗栗以北到大台北)可能從清晨到上午就會逐漸有降雨開始出現，東北部(宜蘭)以及東部(花蓮)則是上午到中午會逐漸轉為有雨的天氣，中部地區以及台東地區中午過後到下午也會陸續開始下起雨來，南部地區受影響較晚，可能要等到傍晚或入夜之後才會有局部短暫陣雨機會。地面鋒面通過後，東北季風增強並且帶來涼冷空氣，配合降雨發生造成溫度下降，北部地區因為最早開始下雨，因此週六(31日)白天高溫預報只有17-19度，宜蘭到花蓮、台東一帶降雨之前溫度仍有上升的機會，高溫預報還是有22-24度，中部地區上半天溫度也還是有上升的空間，高溫預報同樣在22-24度左右，南部地區溫度上升空間較大，高溫預報有24-26度或以上。週六(31日)夜晚到週日(01日)清晨各地溫度就會比較偏涼，中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區低溫可能降到11-13度左右，不排除有接近或達到大陸冷氣團門檻標準的機會。南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區可能降到13-15度左右。因為降雨的關係，預期相對濕度會比較高，氣溫有接近露點溫度的機會，人體的感受也會比較濕涼。 週日(01日)雖然地面鋒面逐漸東移，中層短波槽線也向東移動，但是底層東北季風甚強，同時華南上空持續有雲雨帶東移的預測，水氣較多，中北部、東半部維持陰天有短暫陣雨天氣，南部也會有局部短暫陣雨機會，不過降雨相對比中北部要來得少。同時週日(01日)也將是冷平流較為明顯的一天，配合降雨帶來的較高濕度，北部、東北部白天高溫預估只剩下14-17度，中部及花蓮地區高溫也降到18-20度，南部及台東地區高溫22-25度，南北之間溫度的差異會比較明顯。週日(01日)夜晚到下週一(02日)清晨在中北部、東北部都市地區低溫仍維持在13-14度左右，空曠地區低溫可能來到10-12度，仍有機會接近或達到大陸冷氣團門檻標準，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區低溫13-15度，感受上仍會是比較溼冷的情況。 下週一(02日)台灣附近底層仍是較強東北季風，強度上會比週日(01日)稍微減弱一點，中層則是在白天期間持續有水氣通過，要等到週日(01日)晚間才有較乾的空氣逐漸移入，因此下週一(02日)白天各地雲量仍多，中北部、東半部仍有局部短暫陣雨機會，南部則是以多雲到陰天氣為主，山區偶有局部短暫陣雨。溫度略微回升但是幅度有限，北部、東北部白天高溫15-18度，中部及花東地區高溫20-23度，南部高溫23-26度，下週一(02日)夜晚到週二(03日)清晨由於雲層逐漸散開，要留意輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區仍有機會降到10-12度之間，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區低溫13-15度。 週末到下週一的這波水氣同時也將配合中層較低溫度區域的通過，尤其是在週日(01日)晚間到下週一(02日)白天這段期間，700百帕層(3000公尺)高度的0度等溫線將來到北台灣上空，配合華南雲雨帶水氣通過，不排除中北部的高山地區有機會出現局部冰霰或降雪的情況，值得注意。 下週二到週五(03-06日)受到地面高壓東移變性，台灣附近風向會轉為偏東風為主，將是冷空氣較弱的一段時間，白天溫度回升較明顯，但是夜晚清晨仍可能出現較低的溫度，尤其是西半部空曠地區要留意局部輻射冷卻低溫發生的機會。天氣上則是以迎風面東半部降雨機會較高，西半部天氣較穩定。再下一波冷空氣影響時間可能要等到下週末(07-08日)，強度仍有待觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo新聞（報氣象） ・ 16 小時前 ・ 發表留言
各地多雲到晴 迎風面零星雨
中央氣象署表示，今(29)日各地大多為多雲到晴，只有在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象署指出，輻射冷卻作用之下，各地早晚仍偏冷；白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，但中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物。離島天氣：澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，11至19度，馬祖陰時多雲，11至15度。氣象署說，由於東北風偏強，苗栗至臺中、嘉義、恆春半島局部沿海地區及澎湖、馬祖、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，在海邊活動請留意安全。更多新聞推薦 ● 護行人通行安全 宜縣府打造北成、羅商校園周邊安全通學暨生活人本路網台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
基隆下雪了？議會旁水溝冒大量泡沫 環保局追查來源
基隆市 / 綜合報導 基隆市議會旁壽山路的水溝，昨(28)日出現大量泡沫，而且越來越多，整個馬路都被白色泡沫覆蓋，影響通行，有小朋友看到還以為下雪了，里長擔心有汙染問題，趕快通報，環保局也到場清潔，要追查來源。馬路上驚見大量白色泡沫，疑似從水溝蓋冒出，機車騎士想通過，必須像這樣，民眾說：「小心小心小心。」一個個繞到路旁，避免壓到泡泡滑倒摔車，只見現場泡泡越來越密集，滿地的泡沫，小朋友一看，還以為是下雪了。民眾說：「我剛剛以為這是雪，因為都白白的而且是一塊一塊的，有點奇怪。」這大量不明泡沫，昨(28)日下午出現在基隆壽山路，從市議會後方水溝蓋，一路往上到中正公園圓環的道路，幾乎都快要被泡泡吞沒，地面沒多久也變得濕滑。民眾說：「這還滿濃密的欸，對很濃密。」一度影響當地民眾通行，趕緊通報里長，當地里長王柏力說：「旁邊那條路上面的水溝都是，有一家出來外面都有後面就沒有了，我怕是消防那個泡沫有沒有，碰到水會發泡的。」基隆市議員何淑萍說：「也希望環保局馬上來處理現有的這些泡沫，以防我們民眾路過時滑倒。」就怕泡沫含有汙染物質，里長和議員通報環保局後，現場也出動灑水車，先將路面泡沫沖刷移除，只是泡泡到底從哪裡來，環保局研判可能是從家戶流出，後續將持續採樣，調查來源成分以及有無汙染性。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言