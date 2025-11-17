吳德榮：冷空氣南下 19、20日苗栗以北12度

（中央社記者張雄風台北17日電）氣象專家吳德榮今天表示，入秋以來最強冷空氣開始南下，開始降溫，預估19、20日清晨最冷，苗栗以北將出現攝氏12度左右的平地最低氣溫。

中央氣象署今天發布大雨特報，東北季風影響，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，預估持續至晚間。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮16度、花蓮縣壽豐鄉17度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨冷空氣還在半路，氣溫反比昨天清晨略升；東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台灣濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。19、20日迎風面水氣逐日略減，19日北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台灣偏涼微冷；20日北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。

吳德榮提醒，19、20日的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，氣溫比之前低了不少，應注意穿著調整。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，21至23日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；21、22日北台灣偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；23日東北季風減弱，各地氣溫回升。（編輯：方沛清）1141117