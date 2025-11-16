吳德榮：冷空氣17日南下 苗栗以北平地探12度

（中央社記者張雄風台北16日電）根據氣象署網站，今晨花蓮壽豐、新竹關西低溫15.2度。氣象專家吳德榮表示，明天起入秋以來最強冷空氣南下，17、18日水氣偏多，19、20日晨苗栗以北留意12度左右平地最低氣溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天清晨輻射冷卻加成、氣溫較昨晨略降，各地區平地的最低氣溫約在攝氏16至18度。

根據交通部中央氣象署網站，今晨平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉及新竹縣關西鎮皆為15.2度，苗栗縣頭屋鄉16度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴朗、秋高氣爽，白天舒適微熱、早晚涼；北海岸、東北部晚有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，有局部較大雨勢；18日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮提到，19日、20日迎風面水氣逐日減少，19日北海岸、大台北東側、東北部仍有局部短暫降雨的機率，北台灣偏涼微冷，20日天氣好轉，白天起氣溫回升。

吳德榮說明，由於南下台灣的冷空氣已調整得較原模擬弱，但19日、20日的清晨，苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖未達「大陸冷氣團」的強度，但氣溫比前週低了不少。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，21日、22日迎風面水氣漸增，北海岸、大台北東側、東北部及東部有局部短暫雨，背風面晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

氣象署定義大陸冷氣團為台北氣象站最低溫大於12度、小於或等於14度。（編輯：管中維）1141116