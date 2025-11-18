吳德榮：北台愈晚愈冷 19、20日苗栗以北低溫12度

（中央社記者張雄風台北18日電）根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北石門攝氏15.8度。氣象專家吳德榮表示，冷空氣持續南下，北台灣愈晚愈冷，19、20日的清晨苗栗以北將出現12度左右平地最低溫。

根據中央氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區15.8度、桃園市楊梅區16.2度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波、帶來明顯降雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢；冷空氣持續南下，北台灣愈晚愈冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮說，明天、20日迎風面水氣逐日漸減；明天北部、東北部及東部有局部短暫降雨，北台灣偏涼微冷；20日北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。

吳德榮提到，明天、20日的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，北台灣氣溫比前一週降了不少，應注意穿著調整。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，21至23日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；21、22日北台灣偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；23日東北季風減弱，各地氣溫回升。

吳德榮說，預估24日下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台灣氣溫下降。（編輯：方沛清）1141118