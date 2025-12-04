吳德榮：北台灣偏冷 5日清晨平地低溫探12度

（中央社記者張雄風台北4日電）根據氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉攝氏12.6度。氣象專家吳德榮表示，今明兩天北台灣偏冷，明天清晨因輻射冷卻加成，中部以北平地的最低氣溫仍可降至12度左右。

根據中央氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉12.6度、新北市石碇區13.3度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，今、明兩天北台灣偏冷，其他地區白天舒適、早晚因「輻射冷卻」加成亦偏冷。明天清晨中部以北平地的最低氣溫仍可降至12度左右，應注意保暖。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，6、7日東北季風減弱、水氣減少，迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率；6日清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，8日東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率；9日東北季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低；10日東半部偶有有局部短暫降雨的機率，西半部多雲時晴。

吳德榮說，最新美國系集模式模擬顯示，週末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。（編輯：謝雅竹）1141204