吳德榮：北台灣午後降溫 25日起低溫探10度

（中央社記者張雄風台北24日電）氣象專家吳德榮說，今天下午冷空氣南下，北台灣降溫；明天至27日冷空氣籠罩，本島平地最低氣溫約可降至攝氏10度，3000公尺以上高山有飄雪機率、2000公尺高山易有冰霰、霧淞。

根據中央氣象署網站顯示，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮12.2度、花蓮縣鳳林鎮12.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天下午冷空氣逐漸南下，北、東雲量漸增、轉有局部短暫雨，北台灣氣溫漸降；中南部仍為晴朗偏暖、早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至27日冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨的機率。由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，成為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率高。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至27日零度線（雪線）的高度，逐漸降至3000公尺以下，故合歡山、雪山等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；而2000公尺左右的高山（太平山等）氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，28日逐漸轉乾，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升；29、30日各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。（編輯：李淑華）1141224