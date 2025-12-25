吳德榮：北台灣愈晚愈冷 低溫探10度
（中央社記者張雄風台北25日電）氣象專家吳德榮表示，今天至27日大陸冷氣團籠罩，今天北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷，今晚、明晨平地低溫探攝氏10度；27日前若水氣配合，高山有零星飄雪機率。
根據中央氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區12.5度、桃園市楊梅區12.9度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至27日為入冬第2波大陸冷氣團籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣濕冷，中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨機率。
吳德榮指出，今天北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫即可降至10度左右。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今天至27日零度線（雪線）的高度逐漸降低至3000公尺以下，合歡山、雪山、南湖等高山若水氣條件配合，皆有零星飄雪機率；今晚、明天在2000公尺左右的高山氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水發生機率高。
吳德榮提到，最新模式模擬顯示，28日逐漸轉乾，氣溫略升，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨發生機率；29至31日天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨發生機率。（編輯：張雅淨）1141225
其他人也在看
明起冷氣團大舉南下！全台有感「2地區全天濕寒」 回溫最快要這天
今（24）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨；清晨各地低溫約13至18度，最低溫出現在新竹縣關西工作站的12.2度；白天各地高溫約25至30度。氣象粉專也提醒，這一波冷氣團最冷的時段，預計落在明天深夜到週五之間，且有2區又濕又冷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
濕冷型冷氣團報到！最低溫急凍12℃ 「半個台灣」都有雨
今（24）日是平安夜，一年一度的聖誕節即將到來，但天氣也即將迎來大變化。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，明日將有一波「濕冷型冷氣團」抵達，各地將快速起風、降溫，當晚就將達到本次轉冷之最低溫，不過依照目前資料來看，跨年（31日）至元旦（1日）天氣應該會逐漸回暖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
聖誕夜急凍！大陸冷氣團報到「有機會上看強烈等級」探10度，專家曝：這兩天最冷、高山恐降雪
聖誕節急凍！天氣風險分析師薛皓天示警，今年第二波大陸冷氣團來襲，台北測站下探 13 度，不排除挑戰「強烈大陸冷氣團」。最冷時段落在聖誕夜至週六清晨，低溫僅 10-12 度；3000 公尺以上高山有降雪機率。一文掌握最冷時間、高山追雪熱點及跨年天氣展望！天氣多一典 ・ 16 小時前 ・ 3
全台急凍！聖誕節冷氣團強襲「又濕又冷」 低溫跌破9度
把握最後好天氣！氣象專家林得恩指出，明（24）日起東北季風增強，北部與東北部氣溫驟降，到了聖誕節當天將有更猛烈的冷空氣南下，全台急凍，低溫恐跌破9度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
挑戰強烈大陸冷氣團！本波這時最冷「下探10度」 跨年夜天氣曝
今（24）日晚起東北季風增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島、馬祖有局部短暫雨。明日大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。氣象粉專也曝光本波冷氣團最冷時段，低溫有機會下探10度，甚至有機會可挑戰強烈大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
全台濕凍！冷氣團強襲周四全台降雨 低溫跌探 12 度
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（24）天示警，今晚起水氣將顯著增多，受東北季風增強及冷氣團接力影響，雨區 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
今晚變天「明全台有雨」挑戰強烈大陸冷氣團！ 低溫下探10度
中央氣象署指出，今天（24日）晚上開始變天，首先從北部及東半部開始降雨，桃園以北、宜蘭有局部較大雨勢機率，明天全台都有降雨機率。氣象專家吳德榮指出，明天（25）開始一連3天台灣被冷空氣壟罩，本島最低溫恐怕會下降到只剩10度。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
聖誕假期又濕又冷！冷氣團報到低溫下探9度 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，明(24)天北台灣氣溫開始下降，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，25、26日為最冷的時間點，預估強度挑戰「大陸冷氣團」等級，北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，金馬低溫下探9度，北台也只有13度，且北部和東半部雨勢明顯，預計這個聖誕假期將又濕又冷。 「林老師氣象站」指出，明日起北部及東北部氣溫開始下降；25、26日更強冷空氣南下，也是這波冷空氣最冷的時間，預估強度直接挑戰「大陸冷氣團」等級，中部以北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，中部以北及宜蘭地區攝氏13至15度，南部及花東地區攝氏15至17度，澎湖地區攝氏16度、金門及馬祖地區攝氏9至11度；沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。 另一方面，水氣方面也明顯增多，迎風面的北部、東北部及東半部地區皆有局部短暫陣雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機會，而中南部山區有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲天氣。目前，不管是歐洲或是美國數值模式模擬結果均都顯示，今年聖誕節，台灣部分地區天氣將會是又濕、又冷。查看原文更多Newtalk新聞報導銀新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷氣團挾水氣襲台！粉專曝「最凍時刻」：挑戰今冬最有感
今（24）日東北季風稍增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署已將本日會抵達的冷空氣正式升格為「冷氣團」，預計今日晚上至週末會是影響最大的時段，「冷意的感受上，絕對有機會挑戰今冬最有感」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
下午起冷空氣報到！明恐跌破10度 專家：濕冷模式啟動
中央氣象署於今晨3時許發布濃霧特報，今日清晨台灣西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，高雄已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。氣象署也在今晨4時許發布陸上強風特報，因東北風增強，今日上午至明晚（25日）蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
台東卑南6.1強震搖超大！ 民眾直呼：像被地底的東西撞擊
國家警報響！台東今（24）日下午5點47分發生芮氏規模6.1有感地震，震央位於卑南鄉（台東縣政府北方10.1公里處），地震深度僅11.9公里，屬於極淺層強震，台東民眾明顯感受到劇烈搖晃，一家五金行貨架物品掉落。消防局表示目前尚未接獲災情，正清查中。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 2
一週兩波冷空氣來襲！周五恐探10度 跨年連假北東轉濕涼降雨機率高
氣象署表示，隨著東北季風增強，明日桃園以北及東北部將有短暫降雨，並可能出現局部較大雨勢，其他地區則以多雲到晴為主。入夜後水氣增多，北部、東半部、東南部及恆春半島將出現局部降雨，中南部山區亦有零星降雨機會。氣溫方面，明日中部以北及東北部預測低溫落在16至18度...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
聖誕節下探10°C！迎入冬第2波冷氣團 高山有望降雪
【高沛生／綜合報導】氣象專家指出，東北季風減弱，各地晴朗回暖，但明天下午起冷空氣南下，北台灣率先變天轉涼。週四至週六冷空氣影響最明顯，北部、東部轉為濕冷型態，平地低溫有機會下探10°C，強度具備發展為入冬第2波大陸冷氣團的條件。另高山雪線下探至3000公尺左右，合歡山、雪山、南湖大山等地，若水氣配合，將有零星降雪機率。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
變天倒數！明冷氣團來襲「低溫探10度」 半個台灣有雨
今天(24日)東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，白天在桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明越晚越冷！0度線逼近台灣 粉專：今年入冬最強冷空氣
今（24）日東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」發文表示，根據最新預測指出，明日深夜1500公尺高度0度線將接近北海岸，這也是「入冬以來最強的一波冷空氣」，且越晚越冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
東北季風減弱今各地略回溫 耶誕節迎冷空氣「高山有望飄雪」
即時中心／綜合報導東北季風今（23）日減弱，各地早晚仍偏涼，但白天氣溫回升，各地可來到24至26度，南部溫度會再更高一些；不過中央氣象署指出，週三（24日）起將有冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，中部以北天氣轉冷，低溫持續下探，高山地區有機會出現降雪。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明平安夜迎大陸冷氣團 聖誕夜濕冷中部以北低溫探12℃
中央氣象署最新天氣預報顯示，明晚平安夜迎大陸冷氣團，入夜水氣增多，桃園以北、東北部防較大雨勢，耶誕夜（周四）最濕冷，中部以北、東北部平地低溫下探至攝氏12、13度； 若水氣及溫度能配合，平安夜至聖延夜3500公尺以上高山有降雪的機會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／聖誕前夕驚魂！台東17:47有感地震 台南、高雄等9縣市震度估3級以上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台東今（24）日下午5時47分許發生有感地震，據中央氣象署資料顯示，預估震度3級以上地區：苗栗、台中、南投、彰化、雲林、...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
週二回暖後 一路冷到2026年？聖誕節、跨年天氣鄭明典解析！
＊可開啟CC字幕 ▶ 本週天氣：週二小回暖，週三起全台變天轉濕冷 ▶ 東北季風增強 水氣增多聖誕節有望追雪？ ▶ 2026跨年夜降低溫？天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 6
今晨最低溫12.2度！平安夜氣溫稍降 聖誕節冷氣團南下轉溼冷
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏12.2度。氣象署表示，今天平安夜（24日）北部及東北部氣溫稍下降，晚上開始水氣增多，明天天氣如何？氣象署指出，明天聖誕節、周五（25日、26日）大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，水氣也較多，周六、周日（27日、28日）大陸冷氣團減弱，下周一（29日）北部及東北部氣溫回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 8