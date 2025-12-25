吳德榮：北台灣愈晚愈冷 低溫探10度

（中央社記者張雄風台北25日電）氣象專家吳德榮表示，今天至27日大陸冷氣團籠罩，今天北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷，今晚、明晨平地低溫探攝氏10度；27日前若水氣配合，高山有零星飄雪機率。

根據中央氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區12.5度、桃園市楊梅區12.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至27日為入冬第2波大陸冷氣團籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣濕冷，中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨機率。

廣告 廣告

吳德榮指出，今天北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫即可降至10度左右。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今天至27日零度線（雪線）的高度逐漸降低至3000公尺以下，合歡山、雪山、南湖等高山若水氣條件配合，皆有零星飄雪機率；今晚、明天在2000公尺左右的高山氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水發生機率高。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，28日逐漸轉乾，氣溫略升，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨發生機率；29至31日天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨發生機率。（編輯：張雅淨）1141225