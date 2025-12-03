吳德榮：北台灣愈晚愈冷 4日、5日清晨探12度

（中央社記者張雄風台北3日電）氣象專家吳德榮表示，東北季風今天增強及冷空氣南下，北台灣愈晚愈冷，北部約由攝氏21度降至13度；明天及5日的清晨最冷，苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台灣愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，預估北部21度降至13度，其他地區氣溫亦降。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天、5日水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；明天、5日的清晨，苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北測站則可降至15度左右；今起連3天北台灣明顯轉冷，明天、5日的清晨其他地區因「輻射冷卻」加成亦偏冷，應注意保暖。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，6、7日東北季風減弱、水氣減少，迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率；6日清晨仍有輻射冷卻低溫、白天起氣溫逐日回升。

吳德榮說，8日東北季風再增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率；9日東北季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小。

吳德榮提到，最新歐洲系集模式模擬顯示，週末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱風的機率；下週通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。（編輯：李淑華）1141203