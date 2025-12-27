吳德榮：北台灣濕冷 元旦起另一波冷空氣南下

（中央社記者黃巧雯台北27日電）氣象專家吳德榮說，今天北部、東半部有局部短暫雨，北台灣濕冷，明天冷氣團減弱，氣溫略升，12月30、31日東北季風略增強，而明年元旦起另波冷空氣南下，有機會成明年首波大陸冷氣團。

根據中央氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏12.1度，新北市石門區12.2度。氣象署針對金門縣發布低溫特報，受大陸冷氣團影響，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，各地雲量多，伴隨零星回波、迎風面降雨較持續，中部有局部零星雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天大陸冷氣團最強時間已過，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台仍濕冷，而中南部山區及中部平地偶有局部零星雨的機率，白天微涼舒適、早晚冷。

吳德榮提到，今天海拔3000公尺以上（合歡山、雪山、南湖等）高山，仍有零星飄雪的機率；而2000公尺左右（太平山等）高山，已無飄雪機率。

各地區氣溫部分，吳德榮表示，預計今天北部12至20度，中部13至22度，南部14至25度，東部13至23度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天冷氣團減弱，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，而29日各地晴朗，北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星少量降雨的機率。

吳德榮表示，30、31日東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率，其他各地仍晴朗穩定。

明年1月1日起另一波冷空氣開始南下，吳德榮指出，北部、東半部轉有局部短暫雨，1月2日冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大、且持續調整，因此此波冷空氣的最終強度為何，是否僅為2026第1波大陸冷氣團，需再觀察。（編輯：李錫璋）1141227