吳德榮：北台週末低溫探19度 11月3、4日雨區擴大

（中央社記者黃巧雯台北31日電）今天東北季風南下，氣象專家吳德榮表示，北部及東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，週末北台稍涼、低溫可再觸及約攝氏19度；11月3、4日水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）及其AI模式11月5日晚間8時模擬顯示，雖然已進入11月，西北太平洋仍有熱帶系統發展，歐洲模式模擬仍在菲律賓東方海面，AI模式模擬則已進入南海，兩者差異甚大，需要再觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，北台轉涼，中南部白天熱、早晚涼，他提到，水氣不多、北部及東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，中南部晴時多雲。

各地氣溫部分，吳德榮指出，預計今天北部攝氏20至27度，中部21至32度，南部21至34度，東部19至29度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，11月1至4日皆受東北季風影響，週末兩天水氣不多、北海岸及宜花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴，而冷空氣偏弱，北台稍涼、最低氣溫可再觸及19度左右，中南部白天偏熱、早晚涼。

吳德榮指出，11月3、4日水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼，而11月5、6日起另一波東北季風再影響，冷空氣仍偏弱。（編輯：黃名璽）1141031