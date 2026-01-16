吳德榮：各地多雲時晴 東半部偶有局部雨
（中央社記者余曉涵台北16日電）氣象專家吳德榮表示，今天雲量略增，各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，白天舒適早晚涼。明天適逢大學學測，吳德榮指出，西半部多雲時晴，東半部偶有短暫雨。
根據交通部中央氣象署觀測，今天清晨平地最低溫出現在新竹關西，為攝氏12.8度。
吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天清晨台灣上空有中低雲移入，破壞夜間「輻射冷卻」作用，低溫大幅回升。
吳德榮表示，今天雲量略增，各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，白天舒適早晚涼。
明天起連3天是大學學測，吳德榮指出，根據模擬預報顯示，明天至19日西半部多雲時晴，東半部及大台北東側可能偶有局部短暫雨，白天北舒適南微熱、早晚涼，19日晚間起北台灣轉有雨。
吳德榮指出，20日強冷空氣抵達，氣溫驟降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。
吳德榮表示，21至23日強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨，目前歐洲模式模擬，這波冷空氣並未達寒流的強度，僅很接近強烈大陸冷氣團的標準（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫也僅能降至8度左右，遠不如上波低。
不過，吳德榮提醒，由於是濕冷，感覺還是很冷，要注意保暖，莫輕忽，24日、25日冷空氣逐日減弱，迎風面可能有局部短暫雨。
另外，根據氣象署觀測，今年第1號颱風洛鞍今天清晨2時的中心位置在北緯10.3度，東經129.0度，以每小時9公里速度，向西北進行。
吳德榮分析，洛鞍路徑向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉，迴轉後有打轉並減弱消散的趨勢，將保持「1月颱、不侵台」的紀錄，但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間，降雨也更明顯。（編輯：管中維）1150116
