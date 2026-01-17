吳德榮：各地多雲時晴 20日起轉濕冷高山可能下雪

（中央社記者吳欣紜台北17日電）大學學測今天登場，氣象專家吳德榮指出，今天起至19日各地多雲時晴，東半部偶有短暫雨，但20日起強冷空氣來襲轉濕冷，21日、22日3000公尺以上高山可能降雪。

115學年學科能力測驗今天起連3天進行考試，吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，這3天西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天北舒適南微熱、早晚涼，日夜溫差縮小。

不過，吳德榮說，最新模式模擬顯示，20日強冷空氣抵達氣溫驟降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨，21至23日強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷，北部、東半部有局部雨。

吳德榮指出，目前歐洲模式模擬，這波冷空氣未達寒流的強度，以符合「強烈大陸冷氣團」機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右，這波低溫雖遠不如上波，但由於是濕冷，感覺還是很冷，要注意保暖、不要輕忽。

吳德榮也說，21、22日高度3000公尺以上高山，包含合歡山、雪山等有降雪可能，而高度2000公尺左右的山可能處在臨界值，氣溫還差一點，但固態降水，像是冰霰、霧淞可預期。

至於24至26日天氣將好轉、西晴東偶雨，冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間「輻射冷卻」作用、氣溫偏低，日夜溫差大。

吳德榮表示，最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，颱風洛鞍將在菲律賓東方海面迴轉，並有打轉、逐漸消散的趨勢，將維持「1月颱、不侵台」的紀錄。（編輯：李亨山）1150117