吳德榮：大陸冷氣團影響至3日 本島低溫探11度

（中央社記者張雄風台北1日電）氣象專家吳德榮表示，今天至3日受大陸冷氣團影響，天氣由濕轉乾，本島平地最低氣溫約降至攝氏11度；4至6日冷氣團減弱，但輻射冷卻影響，預估部分縣市平地低溫下探10度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，中部以北雲層多，清晨台北測站最低氣溫已降至14.0度，達大陸冷氣團標準。

根據中央氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為桃園市楊梅區11.5度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至3日受大陸冷氣團影響，北台灣偏冷，其他地區白天轉涼、早晚冷，本島平地最低氣溫約降至11度；今天中部以北、東半部有局部短暫雨，明天中部以北降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨；3日由西向東降雨漸停，天氣好轉。

吳德榮提到，今、明兩天3000公尺以上高山有機會飄雪。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，4至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷暖交替變化及日夜溫差大的特徵。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，6日晚間起鋒面抵達，北台灣變天；7至9日另一波「很強」的冷空氣南下，會是什麼等級、何時最冷，各國模式模擬不確定性很大，應再觀察。（編輯：張雅淨）1150201