吳德榮：天氣漸回暖 6日強冷空氣南下可能有寒流

（中央社記者吳欣紜台北3日電）氣象專家吳德榮說，受強烈大陸冷氣團影響，今天各地轉晴朗乾冷，明天起冷空氣減弱，5日晚有另一波冷空氣前緣快速掃過，6日下午轉晴冷，強冷空氣緊接南下，有機會成首波寒流。

根據中央氣象署觀測，今天本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.2度、嘉義縣竹崎鄉7.4度、南投縣名間鄉、嘉義市東區及高雄市田寮區僅有8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明天清晨受「強烈大陸冷氣團」影響，各地轉晴朗乾冷，東半部偶有零星飄雨的機率，白天陽光下或不覺得冷。

不過，吳德榮提醒，今天晚間、明晨本島平地最低氣溫仍將降至8度左右，應注意保暖。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日白天起至週一傍晚冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷，5日晚至6日上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。

另外，最新模式模擬也顯示，6日下午起將再轉晴冷，強冷空氣緊接南下，強度雖僅與前波相近，但因有明顯的「夜間輻射冷卻」，極乾冷的特性猶勝前波。

吳德榮說，7日至10日清晨將再創入冬以來最低氣溫、並成為首波「寒流」（台北測站降約10度）的機率極高，白天在陽光下或許不覺得冷，但入夜氣溫驟降，清晨常有部分地區再創低溫，日夜氣溫變化劇烈，年長者及心血管疾病患者，要特別注意調適。

中央氣象署今天清晨發布低溫特報，橙色燈號低溫區域包含新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣；黃色燈號為基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣。

橙色燈號指平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下；黃色燈號為平地最低氣溫10度以下。（編輯：李亨山）1150103