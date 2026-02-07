吳德榮：寒流南下越晚越冷 入夜北台灣探8度

（中央社記者黃巧雯台北7日電）寒流南下，氣象署針對北北基等11縣市發布低溫特報。氣象專家吳德榮表示，今天愈晚愈冷，入夜北台灣平地最低溫將降至8度，而明晨至下午，太平山及中部高山皆可能飄雪。

中央氣象署發布低溫特報，今天寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚也冷，明天至9日清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣注意有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號），新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣留意有10度以下氣溫（黃色燈號）。

根據氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為桃園市八德區11.5度，而新北市石門區、新竹縣湖口鄉也出現11.9度低溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天迎風面北部、東半部轉有局部雨，中部地區可能偶有局部短暫雨。他提到，很強的冷空氣南下，氣溫遽降、愈晚愈冷，今晚北台灣平地最低溫將降至8度，台北測站則逼近11度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天、9日逐日轉乾、各地寒冷，明天北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨，9日各地晴朗穩定，東半部可能偶有零星短暫降雨。

他說，強冷空氣籠罩，明天至9日清晨台北測站將觸及10度，成為入冬以來、今年以來的第2波寒流（1月9日台北測站的9.1度已為首波），本島縣市的平地最低溫則可降至6度以下。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天清晨至下午，北台灣零度（雪）線的高度下降至接近1000公尺，太平山及中部高山皆可能飄雪；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件稍嫌不足。

吳德榮指出，10日清晨因輻射冷卻加成，仍非常寒冷，本島平地有6度以下的最低氣溫。而10日白天起至11日上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫回升，11日清晨因輻射冷卻，仍有低溫。

吳德榮表示，11日下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增加、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。12日各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，13日至16日除夕各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。（編輯：張雅淨）1150207