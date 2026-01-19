吳德榮：強冷空氣20日南下 北台灣愈晚愈濕冷

（中央社記者張雄風台北19日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為雲林縣古坑鄉攝氏10.9度。氣象專家吳德榮表示，明天強冷空氣南下，北台灣愈晚愈濕冷，21至23日冷空氣盤據，本島平地最低氣溫下探8度。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為雲林縣古坑鄉10.9度，其次台東縣東河鄉及南投縣名間鄉皆為11.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，清晨中南部雲層少，有較強的夜間「輻射冷卻」；最新歐洲模式模擬顯示，今天白天北舒適，中南微熱、早晚涼；北台灣下午起雲量增多、晚間轉有雨。

廣告 廣告

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天強冷空氣南下、氣溫驟降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨；21至23日強冷空氣盤據，其中21、22日北台灣濕冷，北部、東半部有局部雨；23日北台灣逐漸轉乾，東半部仍有局部短暫雨。21至23日中南部天氣多雲時晴，白天涼、早晚偏冷。

吳德榮表示，歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站降至12度以下）的可能性最高，本島平地最低氣溫約降至8度，由於「濕冷」、感覺還是很冷；21、22日3000公尺以上高山可望降雪，2000公尺左右處在臨界條件，以固態降水（冰霰、霧淞）為主、飄雪仍可期待。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，24至27日天氣好轉、各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣逐日減弱，氣溫漸升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」作用，早晚偏冷、日夜溫差大。28日另一波冷空氣南下，北台灣轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

吳德榮提到，最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱洛鞍在菲律賓東方海面大迴轉，並有逐漸消散的趨勢，對台無影響。（編輯：李亨山）1150119