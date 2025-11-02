吳德榮：未來一週東北季風影響 北部、宜花有雨

（中央社記者張雄風台北2日電）氣象專家吳德榮表示，輕颱海鷗昨晚生成，預計將穿過菲律賓中部，與東北季風的共伴效應也將在呂宋島發生。台灣未來一週受東北季風影響，北部、宜花易有局部雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，輕颱海鷗昨晚生成，最新歐洲系集模式模擬及中央氣象署路徑潛勢預測圖皆顯示，海鷗在菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進。

吳德榮指出，歐洲模式模擬圖顯示，海鷗距台灣很遠，且共伴效應弱、發生在呂宋島，不在台灣；另一個熱帶系統將在關島附近發展，其動向各國目前的模擬還很不一致，「不確定性」大，須持續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受東北季風影響，桃園以北、宜花地區及南投以北山區有局部短暫降雨，下午起雨漸減少，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台灣稍涼，中南部白天熱、早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天、4日仍受東北季風影響，明日白天水氣略減，北海岸、宜花偶有局部短暫降雨機率，其他地區多雲時晴；明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，4日降雨擴及北台灣。

吳德榮提到，5至8日另一波「東北季風」影響；5日水氣多，北部及宜花有局部雨，6至8日水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨機率，其他地區多雲時晴；冷空氣仍偏弱，5日北台灣偏涼、6日起氣溫逐日漸升，中南部則皆是白天熱、早晚涼的天氣。（編輯：陳仁華）1141102