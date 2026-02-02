吳德榮：本週低溫緩降 週末冷空氣接力平地探8度

（中央社記者張雄風台北2日電）氣象專家吳德榮表示，今天大陸冷氣團略增強、水氣漸減，本島平地低溫約12度；4至6日轉乾冷、日夜溫差大，低溫探10度；7至9日另波冷空氣南下，本島將出現8度左右的平地最低氣溫。

根據中央氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新竹縣湖口鄉攝氏12.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天大陸冷氣團略增強，氣溫略降，北台灣偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，本島平地最低氣溫將降至12度。

吳德榮表示，今天水氣漸減，中部以北白天起降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，3000公尺以上高山仍有機會飄雪。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天仍受大陸冷氣團影響，北台灣偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷，本島平地最低氣溫約在11度；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨。

吳德榮說，4至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天轉晴朗舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團具冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，6日晚間起鋒面抵達，北台灣轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨；8至10日各地轉晴冷。7至9日另一波「很強」的冷空氣南下，歐洲模式模擬達「強烈大陸冷氣團」（台北測站低溫降至12度以下），本島將出現8度左右的平地最低氣溫。但各國模式持續調整中，應密切觀察。（編輯：蕭博文）1150202